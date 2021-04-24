الاقتصاد والبيئة .. معادلة الاستدامة



تاريخ طويل من الاهتمام العالمي بالبيئة، فقد كان الناشطون قلقون جدا بشأن الظواهر البيئية السيئة، التي خلفتها الثورات الصناعية والتقدم العمراني، على الغابات خصوصا، وعلى الأسماك في البحار، نتيجة التقدم الهائل في تقنيات الصيد، لكن هذا الاهتمام شهد تحولات كبرى مع دخول مفاهيم جديدة للعمل. ففي عام 1992 عقدت في البرازيل قمة للأمم المتحدة، عرفت في وقتها باسم قمة الأرض، ثم أطلق عليها لاحقا اسم مؤتمر ريو، وهو المؤتمر الذي ربط التنمية بالبيئة.

وظهر مفهوم التنمية المستدامة مع إنشاء لجنة التنمية المستدامة وإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية، الذي تضمن خطة عمل عالمية لتعزيز التنمية المستدامة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، مع بدء مفاوضات بشأن اتفاقية لمكافحة التصحر، وكذلك اتفاق بشأن الأرصدة السمكية كثيرة الترحال ومتداخلة المناطق. بعد ذلك، أصبح تعريف وتحديد أهداف التنمية المستدامة قضية عالمية، وكانت محل خلافات ومناقشات في قمم مجموعة الدول الثماني الكبار، وامتدت حتى مؤتمر قمة الألفية، الذي عقدته الأمم المتحدة في جوهانسبرج، جنوب إفريقيا، عام 2000، حيث جدد قادة العالم التزامهم بتحقيق تلك الأهداف، واعتمدوا خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة.

وهذا الوضع شجع الجميع للأخذ بمفهوم التنمية المستدامة في الحسبان في عملية صنع القرار. وفي عام 2008، كان العالم يخشى أن تؤدي الأزمة المالية العالمية إلى إطفاء كل تلك الجهود الهائلة، لكن مع دخول قمة العشرين في المشهد الجديد، ودخول السعودية بقوة في المشهد الاقتصادي العالمي، شجعت تلك الأحداث جميعها على تبني"الاتفاق البيئي العالمي الجديد"، وللتحول من مفهوم الاستدامة البيئية المستند إلى الإجراءات للمحافظة على البيئة من التدهور، إلى مفاهيم الاستثمارات البيئية التي تقود إلى انتعاش اقتصادي، وإيجاد وظائف، وبهذا ظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر مع تبني الأمم المتحدة مبادرة الاقتصاد الأخضر، التي وضعت سياسات ومسارات من أجل مزيد من النمو الاقتصادي المستدام، ونشر في عام 2011 أول تقرير عن الاقتصاد الأخضر. لقد لقي مفهوم الاقتصاد الأخضر رواجا كبيرا، ومع ذلك، فإن الاهتمام بتحليل النماذج والعلاقات الاقتصادية بين العوامل الداخلة في تشكيله، لم يزل محدودا، خاصة على الإطار العام.

وفي تقرير نشرته "الاقتصادية"، لم يكن مستغربا أن يشير هؤلاء العلماء إلى الدور السعودي في هذا الاقتصاد الجديد، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يعد من أبرز القيادات العالمية التي رسخت هذا المفهوم في بناء اقتصاد حديث متنوع مع تنمية بيئية مسؤولة. ولا شك أن هذا صحيح تماما، حيث إن الاقتصاد السعودي يعد ضمن أهم النماذج العالمية الناجحة في تبني مفاهيم الاقتصاد الأخضر، واللقاءات، والحراك العالمي الذي يقوده ولي العهد ضمن مبادرتي السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، هي من ضمن جهوده لتعميم تجربة الاقتصاد الأخضر وقدرته على إحداث تحولات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وإنتاج الوظائف ومكافحة البطالة. كما أن نجاح السعودية في إنتاج وتصدير الهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون، منحها ريادة عالمية، حتى تسابقت الدول الكبرى، ومن بينها ألمانيا واليابان، إلى توقيع اتفاقيات مع المملكة بهذا الشأن.

المفهوم الجديد للاستثمار الأخضر، وفق الخبراء، يعد ثمرة لدمج المفاهيم الاقتصادية الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي وإنتاج الوظائف مع مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وهذا يعني نموا اقتصاديا، لكن بمسؤولية. كما يشير تقرير "الاقتصادية"، إلى أن الاقتصاد الأخضر يبلغ حاليا نحو ثمانية تريليونات دولار، وبحلول عام 2030 سيصل إلى 12 تريليون دولار. وهناك مصادر تؤكد أن نحو 27 في المائة من الإيرادات التي حققتها أكبر 500 شركة أمريكية، و31 في المائة من الإيرادات التي حققتها أكبر 1200 شركة عالمية، تأتي من الاقتصاد الأخضر.

وهذا يضع الاقتصاد الأخضر في سياقه الصحيح، فلم يعد قضية مرتبطة بسلوك البيئة المسؤولة، الذي كان يكلف أكثر مما يحقق من العوائد الاقتصاد المنشودة، فقد أثمرت السياسات الجديدة، التي تمثلت في دمج السعي نحو تحقيق الربج وإيجاد الوظائف، في أن يصبح لدى أكثر من ثلاثة آلاف شركة عالمية حصة من الإيرادات الناتجة من السلع والخدمات الخضراء، قيمتها السوقية أربعة تريليونات دولار، أو نحو 6 في المائة من الاقتصاد العالمي.