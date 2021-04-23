النمسا: السماح بإعادة فتح الأنشطة اعتبارا من 19 مايو

أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم أن جميع القطاعات المغلقة في النمسا بسبب قيود كورونا ستكون قادرة عمليا على إعادة الفتح اعتبارا من 19 أيار/مايو المقبل.

وقال كورتس: "يتم اتخاذ هذه الخطوات تجاه إعادة الفتح وفقا لقواعد صارمة للصحة العامة ، لكن سيتم اتخاذها".

وعلى سبيل المثال، سيتم السماح للمطاعم والفنادق والمنشآت الرياضية والثقافية باستقبال النزلاء والزوار والعملاء مرة أخرى إذا كان بإمكانهم تقديم نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا وفقا لـ "الألمانية".

وحذر كورتس من توقع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ضوء هذه الخطط، مضيفا أنه يتوقع أن يظل الوضع تحت السيطرة، وذلك بفضل حملة التطعيم.

وقال نائب المستشار فيرنر كوجلر إنه من المهم للحكومة أن تقدم نظرة إيجابية وتضمن أنها قادرة على التخطيط للمستقبل.