الأسهم السعودية تضيف 146 نقطة في أسبوع .. مكرر الربحية الأعلى في 15 عاما

عادت الأسهم السعودية للارتفاع خلال أدائها الأسبوعي لتغلق عند 10134 نقطة بمكاسب 146 نقطة بنسبة 1.46 في المائة، مسجلة أعلى مستوى لها منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014، حيث جاء الصعود بدعم من معظم القطاعات.

بينما مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية ارتفع 1.4 في المائة بنحو 19 نقطة ليغلق عند 1380 نقطة.

وتواصل السوق المبالغة في التسعير، إذ تتداول بمكرر ربحية 39 مرة، وعند استثناء سهم "أرامكو" لفارق الحجم، يصل إلى 47 مرة، حيث تعد الأعلى منذ 15 عاما.

ويفترض على تلك التقييمات المرتفعة تحقيق الشركات نموا عاليا خلال 12 شهرا المقبلة على الأقل، يأتي ذلك في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة مع استمرار جائحة كورونا.

ويتداول عدد كبير من الشركات الخاسرة أو غير الاستثمارية من ناحية التوزيعات أو النمو، بمكررات مرتفعة، ما يدخلها في التسعير الخاطئ، وهذا مدفوعا بعمليات المضاربة.

ومن غير المرجح استمرار السوق الصمود عند أسعار مرتفعة لفترة طويلة، خاصة في ظل توفر خيار "المراكز الصغيرة"، التي تتيح المتعاملين تحقيق الأرباح من خلال تراجع الأسعار.

وستواجه السوق دعما عند مستويات 10040 نقطة، بينما المقاومة عند 10300 نقطة.

الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 9987 نقطة، حيث وصل إلى 10142 نقطة كأعلى مستوى بمكاسب حينها بلغت 1.54 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 10134 نقطة رابحا 146 نقطة بنسبة 1.46 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 13 في المائة بنحو 4.6 مليار ريال لتصل إلى 40.5 مليار ريال. بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 13 في المائة بنحو 163 مليون سهم لتصل إلى 1.4 مليار سهم، أما الصفقات فزادت 7 في المائة بنحو 99 ألف صفقة لتصل إلى 1.6 مليون صفقة.

أداء القطاعات تراجعت خمسة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المتراجعة "التمويل والاستثمار" بنسبة 2.3 في المائة، يليه "التأمين" 2.2 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" 0.6 في المائة.

وتصدر المرتفعة "الإعلام" 11 في المائة، يليه "المرافق العامة" 3.4 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" 3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" 24 في المائة بقيمة 9.8 مليار ريال، يليه "المصارف" 12 في المائة بقيمة خمسة مليارات ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" 9 في المائة بقيمة 3.8 مليار ريال.

أداء الأسهم تصدر المرتفعة "أسمنت الشمالية" 16 في المائة ليغلق عند 17.36 ريال، يليه "أسمنت الجوف" 15 في المائة ليغلق عند 14.24 ريال، وحل ثالثا "الأبحاث والتسويق" 13.5 في المائة ليغلق عند 96.60 ريال.

وتصدر المتراجعة "بوبا العربية" 7.8 في المائة ليغلق عند 106.20 ريال، يليه "صادرات" 5.3 في المائة ليغلق عند 117.40 ريال، وحل ثالثا "متطورة" 4.5 في المائة ليغلق عند 39.05 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.9 مليار ريال، يليه "أسمنت الجوف" بقيمة 1.8 مليار ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بقيمة 1.5 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية