البلاديوم يقفز 3% إلى مستوى قياسي والذهب يتراجع بفعل بيانات اقتصادية قوية

واصل البلاديوم ارتفاعه الحاد إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، ليكون غير بعيد عن مستوى ثلاثة آلاف دولار اليوم الجمعة، وذلك بدعم مخاوف بشأن الإمدادات ورهانات على تحسن الطلب، في حين تراجع الذهب بفعل بيانات اقتصادية أمريكية قوية، وفقا لـ"رويترز".

وقفز البلاديوم بأكثر من ثلاثة في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2925.14 دولار للأوقية (الأونصة)، ويتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي.

يتوقع الكثير من المحللين مزيدا من الارتفاع صوب ثلاثة آلاف دولار، إذ تكثف شركات صناعة السيارات مشترياتها من المعدن، مما يؤدي إلى تفاقم نقص المعروض.

وقال فيليب ستريبل كبير محللي الأسواق لدى بلو لاين فيوتشرز في شيكاجو "من المتوقع أن نتجاوز المعروض لعدة سنوات.

"هناك دفع كبير في اتجاه الإصلاح البيئي، والدول تحشد كامل ثقلها، والشركات تدفع من أجل طاقة أكثر نظافة وخفض الانبعاثات، والطريقة الفعالة للقيام بذلك هي إعادة تجهيز المحولات الحفازة والاعتماد على المزيد من السيارات الكهربائية. لذا، يعني هذا استخدام الكثير من البلاديوم والبلاتين والنحاس".

وصعد البلاتين 1.9 في المائة إلى 1226.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش.

في غضون ذلك، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1773.45 دولار للأوقية، متخليا عن مكاسب سابقة كانت بدعم تراجع الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1774.20 دولار للأوقية.

استقر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في عدة أسابيع مع ترقب المستثمرين اجتماعا لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الأسبوع المقبل، في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع تقييم المتعاملين أيضا لآفاق خطة ضرائب جديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومما ساهم في تراجع الذهب، أظهرت بيانات تسارع نشاط المصانع الأمريكية في أوائل أبريل، فيما تجاوز انتعاش مبيعات المنازل الجديدة التوقعات في مارس.

وهبطت الفضة 1.1 في المائة إلى 25.89 دولار للأوقية.