أمريكا: الطاقة النظيفة ستساعد في مكافحة الاحتباس الحراري

قالت جنيفر جرانوم وزيرة الطاقة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم أمام قمة للمناخ إن التكنولوجيا النظيفة هي "وثبة جيلنا العملاقة" وذلك في اليوم الثاني والأخير من حدث يرمي إلى حشد الطموح العالمي للحد من الاحتباس الحراري، وفقا لـ"رويترز".

ودعا بايدن إلى الاجتماع مع عشرات من زعماء الدول لإعلان عودة الولايات المتحدة إلى طاولة قيادة ملف المناخ بعد أن انسحب سلفه الرئيس دونالد ترمب من اتفاقية باريس الرامية للحد من انبعاث الغازات.

وقالت جرانوم عن فرص العمل والاستثمار في الطاقة النظيفة مثل احتجاز الكربون وتخزينه، والألواح الشمسية، والسيارات الكهربية "هذه وثبة جيلنا العملاقة".

وأمس الخميس أعلن الرئيس الأمريكي المنتمي للحزب الديمقراطي والذي أعاد الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس هدفا أمريكيا جديدا هو خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 50 و52 في المئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات عام 2005. ورفعت اليابان وكندا أيضا هدفيهما.

وسعى البيت الأبيض إلى طمأنة الدول الأخرى بشأن قدرته على الوفاء بهذا الهدف حتى إذا جاءت إلى الحكم إدارة أخرى لأن الصناعة تتجه إلى الطاقة النظيفة والسيارات الكهربية والمزيد من الطاقة المتجددة على أي حال.