الخطوط الجوية الصينية تعمل مع مركز مكافحة الأوبئة في تحقيق حول مصادر كورونا

ذكرت شركة "الخطوط الجوية الصينية" في بيان بالبريد الالكتروني أن الشركة ستعمل مع مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تحقيق بشأن مصادر الإصابة بمرض كوفيد19-، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، وزادت من اختباراتها لمنع الفيروس من الانتشار.

ويطلب من الوحدات ذات الصلة العمل من المنزل أو تقسيم العمليات، إذا لزم الأمر، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة. وكانت تايوان قد أكدت أول حالة إصابة محلية بفيروس كورونا وهي الأولى منذ شباط/فبراير الماضي.

وقال وزير الصحة في تايوان، تشين شيه تشونج في بيان في تايبيه في وقت سابق إن التحقيقات بشأن مصادر العدوى لدى أربعة من أفراد طاقم طيران، من بينهم طيار كشفت الاختبارات إصابته بالفيروس في استراليا في وقت سابق، مازالت جارية.