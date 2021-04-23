جيه.بي مورجان يعتذر عن دعمه لدوري السوبر الأوروبي

عبر جيه.بي مورجان اليوم الجمعة عن أسفه لدعم الأندية التي أعلنت إطلاق دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم بعد فشل الخطة في خضم انتقادات واسعة النطاق من جانب الجمهور والسياسيين.وبحسب "رويترز" قال ممثل للبنك "بالتأكيد أخطأنا في الحكم على رد الفعل على الخطة من جانب أسرة كرة القدم على النطاق الأوسع وعلى تأثيرات الخطة عليهم في المستقبل".وأضاف ممثل البنك "سنتعلم من هذه التجربة".وقدم جيه.بي مورجان 3.5 مليار يورو (4.2 مليار دولار) للأندية التي أعلنت إطلاق الدوري من أجل الانفاق على البنية الأساسية للبطولة وتجاوز تأثيرات أزمة كوفيد-19.وانهارت الخطة في 21 أبريل نيسان الجاري أي بعد أقل من 48 ساعة فقط من الإعلان عنها بعد انسحاب ثمانية من بين 12 ناديا شاركوا في إطلاقها.