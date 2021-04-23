الأسهم الأمريكية تستقر مع تركيز المستثمرين على نتائج شركات الطيران وطلبات الإعانة

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة عند الافتتاح أمس مع عكوف المستثمرين على نتائج شركات الطيران الأمريكية و"إيه.تي آند تي"، في حين أظهرت البيانات تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي.وبحسب "رويترز"، هبط مؤشر داو جونز الصناعي 27.43 نقطة بما يعادل 0.08 في المائة إلى 34109.88 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 2.96 نقطة أو 0.07 في المائة إلى 4170.46 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 2.35 نقطة أو 0.02 في المائة إلى 13952.57 نقطة.من جهة أخرى، تتحرك الأسهم الأوروبية صوب تسجيل مستويات قياسية مرتفعة أمس بعد أن هوت في وقت سابق من الأسبوع، إذ تحسنت المعنويات بفضل مجموعة من تقارير الأرباح القوية قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسات.وزاد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 في المائة، ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي بعد أن تسببت مخاوف حيال موجة جديدة لكوفيد-19 في دفع الأسواق الأوروبية لأسوأ يوم في 2021 الثلاثاء الماضي.وزاد سهم "نستله" 2.2 في المائة بعد أن أعلنت الشركة أقوى نمو فصلي للمبيعات في عشرة أعوام، بدعم من الطلب على القهوة ومنتجات الألبان ومنتجات العناية بالحيوانات الأليفة.وقفز سهم "فولفو" السويدية لصناعة الشاحنات 4.6 في المائة، إذ تفوقت أرباح الشركة الأساسية للربع الأول على توقعات السوق على خلفية ارتفاع الطلب.ونزل سهم "كريدي سويس" 5.7 في المائة بعد أن تكبد البنك خسارة قبل الضرائب بقيمة 757 مليون فرنك سويسري (825.97 مليون دولار) في الربع الأول، إذ محت الضربة الناتجة عن أزمة "أركيجوس" مكاسب من وفرة في التداولات.وفي آسيا، قفزت الأسهم اليابانية أمس، إذ اقتنص المستثمرون الأسهم المرتبطة بالرقائق والدورة الاقتصادية عقب انخفاض استمر يومين في جميع القطاعات، فيما تلقت المعنويات الدعم من إغلاق إيجابي لـ "وول ستريت" البارحة الأولى.وارتفع المؤشران الرئيسان لأعلى مستوى في أكثر من سبعة أسابيع، إذ قفز مؤشر نيكاي 2.38 في المائة ليغلق عند 29188.17 نقطة، بينما زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.82 في المائة إلى 1922.50 نقطة.وتسببت المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي في ظل استعدادات لاتخاذ تدابير جديدة لمواجهة انتشار الفيروس في تراجع نيكاي نحو 4 في المائة وانخفاض توبكس نحو 3.5 في المائة على مدى اليومين الماضيين.وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير استراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول "المستثمرون يشترون الأسهم، إذ أصبحت الأسعار معقولة في اليومين الماضيين. إعلان حالة الطوارئ يقلق المستثمرين، لكن عدد الإصابات الجديدة قد ينخفض. ربما تكون السوق قد وضعت ذلك في الحسبان اليوم (الخميس)".وتقدمت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ربح سهم "طوكيو إلكترون" 4.58 في المائة، وارتفع سهم "أدفانتست" 4.2 في المائة وتقدم سهم "شين-إيتسو كيميكال" 3.45 في المائة.وربح سهم "نيدك"، المعروفة بصناعة المحركات الدقيقة المستخدمة في محركات الأقراص الصلبة لأجهزة الكمبيوتر، 4.49 في المائة قبيل الإعلان عن أرباحها أمس. والشركة واحدة من أولى شركات التصنيع الكبيرة التي ستفصح عن توقعاتها في موسم الأرباح.وتصدر "نيدك" قائمة الرابحين بين أكبر 30 سهما على مؤشر توبكس، وتلاه سهم "كينيس كورب".كما تقدمت أسهم شركات الشحن البحري، إذ ارتفع سهم "كاواساكي كيسن" 5.5 في المائة وربح سهم "ميتسوي أو.إس.كيه لاينز" 3.81 في المائة. وتقدم 207 أسهم على مؤشر نيكاي مقابل تراجع 13.