الأسهم السعودية تعزز مكاسبها فوق 10100 نقطة .. وأعين المتعاملين على نتائج الشركات

ارتفعت الأسهم السعودية 38 نقطة بنحو 0.38 في المائة لتغلق عند 10134 نقطة كأعلى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية خمس نقاط بنحو 0.43 في المائة ليغلق عند 1380 نقطة. حركة السوق معاكسة للجلسة السابقة، حيث لم يتغير حجم السيولة ومدى التذبذب بشكل جوهري ورغم ذلك استطاعت السوق أن تحقق المكاسب. لا تزال السوق لا تحقق نشاطا وأداء عاليا محفزا للاتجاه الصاعد. وتترقب السوق نتائج الربع الأول للعام الجاري لتقييم مراكزها الاستثمارية وتحديد الاتجاه. وستجد السوق دعما عند مستويات 10010-10040 بينما المقاومة عند 10300 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 10109 نقاط، وحقق أدنى نقطة عند 10092 نقطة بخسائر طفيفة، بينما الأعلى عند 10136 نقطة رابحا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10134 نقطة رابحا 38 نقطة بنحو 0.38 في المائة. واستقرت السيولة عند 7.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو تسعة ملايين سهم لتصل إلى 261 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 310 آلاف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.35 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بنحو 1.3 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 9 في المائة بقيمة 700 مليون ريال.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "تعليم ريت" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال، وحل ثالثا "الخزف السعودي" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 45.35 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أميانتيت" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 29.65 ريال، يليه "بوبا العربية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 106.20 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 38.20 ريال.وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 410 ملايين ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 337 مليون ريال، وحل ثالثا "الخزف السعودي" بقيمة 302 مليون ريال.وحدة التقارير الاقتصادية