الأسهم السعودية تعزز مكاسبها فوق 10100 نقطة .. وأعين المتعاملين على نتائج الشركات

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 10109 نقاط، وحقق أدنى نقطة عند 10092 نقطة بخسائر طفيفة، بينما الأعلى عند 10136 نقطة رابحا 0.4 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 10134 نقطة رابحا 38 نقطة بنحو 0.38 في المائة. واستقرت السيولة عند 7.7 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو تسعة ملايين سهم لتصل إلى 261 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 1 في المائة بنحو ألفي صفقة لتصل إلى 310 آلاف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 2.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 1.35 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنحو 1.3 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التأمين" بنحو 1.3 في المائة، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.1 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" بنحو 1 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 16 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه "المصارف" بنحو 14 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنحو 9 في المائة بقيمة 700 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "تعليم ريت" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 16.40 ريال، يليه "الجزيرة ريت" بنحو 9.8 في المائة ليغلق عند 26.70 ريال، وحل ثالثا "الخزف السعودي" بنحو 7.5 في المائة ليغلق عند 45.35 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "أميانتيت" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 29.65 ريال، يليه "بوبا العربية" بنحو 3.9 في المائة ليغلق عند 106.20 ريال، وحل ثالثا "نادك" بنحو 3.3 في المائة ليغلق عند 38.20 ريال.
وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 410 ملايين ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 337 مليون ريال، وحل ثالثا "الخزف السعودي" بقيمة 302 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
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