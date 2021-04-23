"البحر الأحمر" لـ"الاقتصادية": أنظمة ذكية في المشروع توفر استهلاك الطاقة وتقليل الهدر الضوئي

قالت لـ"الاقتصادية" مريام باتريشيا يانيز، مدير إدارة الإضاءة في شركة البحر الأحمر للتطوير، إن جميع الأصول في مشروع البحر الأحمر من منتجعات وفنادق ومرافق تسير عبر أنظمة تحكم ذكية تسمح بالقدر الكافي من الضوء حسب الحاجة مع الحرص على توفير استهلاك الطاقة والتقليل من هدر الطاقة الضوئية.

جاء ذلك خلال احتفال العالم بمناسبة يوم الأرض، الذي يصادف 22 نيسان (أبريل) من كل عام، تحت "استعادة أرضنا"، الذي يركز على الإجراءات والأساليب الطبيعية والتقنيات الخضراء الناشئة والأفكار المبتكرة التي يمكنها المساعدة على استعادة النظم البيئية في العالم.

وأكدت أنه يتم استخدام أجهزة استشعار كجزء من نظام التحكم، التي تخفف من الضوء أو تغلقه، حينما لا يكون شخص ما بالجوار أثناء النهار، حيث توجد أشعة شمس كافية، مع الحرص على أمان الزوار أثناء التجول في المكان ليلا.

وأشارت إلى العمل على إيجاد جميع السيناريوهات المختلفة لمعرفة القدر الكافي من الإضاءة المطلوبة خلال أوقات متفرقة من اليوم وخلال الفصول المختلفة، حيث يتم تحقيق كل ذلك بالاستعانة بآليات وأنظمة ذكية خاصة، لتبسيط عمليات التركيب والتحكم بأنظمة الإنارة، وكذلك لمنح الزوار خيار التحكم بالمشهد الضوئي من حولهم بطريقة سلسة ومبتكرة.

ولفتت إلى السعي لوضع وجهة مشروع البحر الأحمر على خريطة محميات السماء المظلمة في العالم، والحصول على اعتماد الجمعية الدولية للسماء المظلمة IDA لعدد من مناطقها الطبيعية، التي تحظى بأجواء استثنائية، والانضمام إلى أكثر من 100 موقع عالمي التزموا بإجراءات صارمة بدعم من مجتمعاتهم المحلية للحصول على اعتماد السماء المظلمة.

وأضافت "نسعى لأن يرانا الآخرون كوجهة سياحية فريدة من نوعها وصديقة للبيئة، لها ارتباطها الخاص بالطبيعة من حولها في غياب الضوء المفرط، ما سيجعلها مثالا يحتذى به مستقبلا من قبل شركات التطوير العقاري الأخرى في العالم".

وذكرت أن مبادرة "السماء المظلمة" في شركة البحر الأحمر للتطوير كانت جزءا محوريا من مخطط مشروعها الرئيس في 2018، ومنذ ذلك الحين، تم القيام بتطوير معايير خاصة متعلقة بكمية الإضاءة المسموح بها في تصاميم فنادق ومرافق الجزر والمنتجعات الداخلية في مشروع البحر الأحمر، وذلك بهدف الحد من التلوث الضوئي.

وقالت "في مرحلة التصميم وخلال أول اجتماع لأي مشروع خاص بالوجهة يتم نقل رؤيتنا الليلية لفريق المستشارين لدينا وتزويدهم بقائمة المعايير الخاصة بنا لضمان أن يسير العمل وفقها. ونفضل عادة ابتكار مخططات لإضاءة ليلية خافتة بالقدر الكافي، لكنها تعطي الانطباع الدرامي المطلوب لوجهة سياحية عالمية باستخدام كميات إضاءة موزونة لتضيء البيئات الطبيعية الهادئة والحيوية جدا في الوقت ذاته هناك".

وأضافت يانيز "يتم ذلك بالبحث عن استراتيجيات خلاقة للإضاءة، حيث يخرج مستشارو الإضاءة لدينا عن المألوف واضعين في الحسبان تأثير الإضاءة المفرطة، التي مررنا بها كمختصين في مختلف المشاريع السابقة خلال عملنا في هذا المجال. ثم تتم مراجعة التصاميم عن كثب وتوضع خطة إضاءة مفصلة طوال مدة تطوير كل مشروع، التي يقوم فريقنا بمنح الموافقات المطلوبة في بداية كل مرحلة تطوير لكل مشروع على حدة، وأيضا بمتابعة آلية تنفيذ كل خطوة منها".

وقال جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير إن "منصة إنترنت الأشياء المتقدمة وتقنية الموقع الجغرافي المبتكرة تساعد على تلبية أعلى المعايير الدولية للصحة والسلامة والاستدامة، وستؤدي دورا مهما في ضمان رفاهية عمالنا".

وأوضح أن الشركة ستقوم بتوفير إنترنت الأشياء اللازم لتنفيذ المشروع بإنشاء وتعميم شبكة LoRaWAN على مساحة تمتد لأكثر من 3500 كيلو متر مربع باستخدام منصة ThingPark اللاسلكية لإنترنت الأشياء والشارات التعريفية الذكية لــ 36000 عامل بناء وأجهزة التتبع Abeeway المدمجة لنحو 3000 مركبة لضمان السلامة والأمن.

وأفاد باجانو أن حلول إنترنت الأشياء والابتكارات الناتجة عنها، ستقوم بتحديد مواقع العمال والمركبات والتحكم في الوصول إلى مواقع البناء والتشييد ومنع الأفراد والمركبات غير المصرح لهم بعبور تلك المناطق، حيث ستمنح تصاريح الدخول بناء على معايير محددة، ويتم ذلك عبر تحديد مواقع المركبات عن بعد، وتحديد الحدود والمواقع الجغرافية وضمان إرسال تنبيهات بأي مخالفات متعلقة بتجاوزات لمن لا تصاريح لهم، كما سيتمكن العمال عبر تقنية "تنبيه الطوارئ" بالتبليغ عن أي حالات طارئة مباشرة إلى مركز الاستجابة للطوارئ والأمن لشركة البحر الأحمر للتطوير، لضمان إرسال فرق استجابة مباشرة إلى موقع العامل لإنقاذه.