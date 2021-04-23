صندوق الاستثمارات يقتنص صفقة شراكة واعدة .."إنوفيتيف إنرجي" تستوفي شروط شراء "أديس القابضة "

أعلنت شركة أديس الدولية القابضة، إحدى أكبر مزودي خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن استيفاء شروط قبول عرض الشراء المقدم من شركة إنوفيتيف إنرجي القابضة.

وتأسست شركة إنوفيتيف إنرجي حديثا عبر تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة بملكية 32.5 في المائة، وشركة الزامل للاستثمار أحد المساهمين في الشركة، التي ستبلغ ملكيتها 10 في المائة من شركة إنوفيتيف إنرجي، وشركة أديس للاستثمارات القابضة التي تمتلك حصة الأغلبية 57.5 في المائة من شركة إنوفيتيف إنرجي، وذلك بعد إتمام الاستحواذ على كامل أسهم شركة أديس الدولية.

ويشمل عرض الشراء كامل الأسهم المصدرة لشركة أديس الدولية، غير المملوكة بالفعل لشركة إنوفيتيف إنرجي والأطراف الأخرى ذات العلاقة، بما يتوافق مع قانون مركز دبي المالي العالمي "عرض الشراء" وفق أول إعلان بتاريخ 8 آذار (مارس) الماضي.

وبمقتضى عرض الشراء الذي أصدرته "إنوفيتيف إنرجي" بتاريخ 11 آذار (مارس) 2021، الذي أصبح مستوفيا لكل الشروط، وتعتزم "إنوفيتيف إنرجي" التقدم بطلب إلى هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة لإلغاء إدراج أسهم "أديس" من القائمة الرسمية، كما ستقدم طلبا لبورصة لندن للأوراق المالية لإلغاء تداول أسهم "أديس" في السوق الرئيسة لبورصة لندن.

ومن المتوقع أن يسري إلغاء الإدراج وإلغاء قبول التداول خلال 20 يوم عمل تقريبا. كما تعتزم "إنوفيتيف إنرجي" على الاستحواذ الإلزامي لبقية أسهم شركة أديس الدولية إعمالا بأحكام المادة رقم 98 من قانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي، ما لم تتلق "إنوفيتيف إنرجي" الموافقات المتبقية على عرض الشراء وفقا لذات الشروط والأحكام.

وبعد استيفاء الشروط المتعلقة بالهيئة العامة للمنافسة في السعودية وموافقة مساهمي شركة أديس الدولية، تم قبول العرض بقيمة 12.50 دولار للسهم الواحد نقدا لكل سهم من أسهم شركة أديس الدولية "سعر العرض".

وبحسب سعر العرض فإن قيمة رأس المال المصدر الحالي (باستثناء أسهم الخزينة) لشركة أديس الدولية تقدر بنحو 516 مليون دولار.

وتعليقا على الصفقة، أعرب الدكتور محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس الدولية، عن سعادته بالموافقة على هذا العرض والدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، خاصة في ضوء إيمان الصندوق بقدرة شركة أديس الدولية على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأضاف الدكتور فاروق، أن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في "أديس" بمنزلة شهادة قوية على الثقة في شركة أديس الدولية، وعلى نجاح إدارة الشركة في تنفيذ الاستراتيجية التي تتبناها رغم التحديات الاستثنائية التي شهدها عام 2020، كما تعكس أيضا قدرة الشركة على تنفيذ خطط النمو طويلة الأجل.

وأوضح فاروق أن الإدارة تبنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية عند الطرح العام لأسهم شركة أديس الدولية في بورصة لندن خلال عام 2017، هو الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين لزيادة رأس المال، واقتناص الفرص الواعدة التي يطرحها السوق، إلى جانب التوسع في أعمال الشركة عبر الاستحواذ على منصات حفر وأصول الأخرى وتجديدها.

وقال "على مدار الأعوام الأربعة الماضية، تمكنت الشركة من تنفيذ هذه الاستراتيجية، وتحويل "أديس" من شركة حفر محلية تركز على الأعمال البحرية في مصر، إلى شركة رائدة في المنطقة تتمتع بقاعدة أصول كبيرة عبر كل من القطاعات البرية والبحرية".

وأكد فاروق على اعتزازه بتوفير الفرصة للمساهمين للاستفادة من هذا النجاح من خلال تلك الخطوة المهمة، التي من شأنها تعزيز مستويات السيولة بالشركة بشكل كبير، وتعظيم العائد الاستثماري لأسهمهم.

وأشار إلى مواصلة الشركة التركيز على توفير خدمات عالية الجودة ومبتكرة للعملاء والاستفادة من قاعدة أصولها القائمة لاقتناص فرص جديدة، مستفيدة من قوة استراتيجيتها طويلة الأجل، ومنهجها الفعال الذي تتبناه فيما يتعلق بعملية اتخاذ القرار.

ولفت فاروق إلى اعتزام الشركة نقل مقرها الرئيس إلى السعودية، في إطار رؤيتها المستقبلية الشاملة، علما بأنها تحظى بمرونة فائقة تمكنها من دراسة واستكشاف الفرص الاستراتيجية على صعيدي التمويل وجذب الاستثمارات الرأسمالية.

من جانبه، قال يزيد الحميد رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشركات المحلية بالصندوق، "يسعدنا في صندوق الاستثمارات العامة استيفاء شروط عرض الشراء في شركة أديس الدولية القابضة، حيث تسهم هذه الصفقة في تحقيق أهداف الصندوق بأن يصبح أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والشريك الاستثماري المفضل، وتتماشى الصفقة مع استراتيجية الصندوق في بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، إلى جانب توطين التقنيات والمعرفة، وذلك من خلال الاستثمار في الشركات الواعدة وإضافة قيمة للسوق السعودية وتمكين القطاع الخاص".

وأضاف، "من المتوقع أن تصبح الشركة رائدة في صناعة الحفر والتنقيب عن النفط في المنطقة، وسنعمل كممكن لنمو الشركة، حيث نرى أهمية استراتيجية وقيمة عالية لهذه الصفقة".

من جانبه، قال أديب الزامل الرئيس التنفيذي الأعلى لمجموعة الزامل القابضة، "يسرنا في شركة الزامل للاستثمار الدخول في شراكة استراتيجية مع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أديس الدولية القابضة. وبصفتنا شركاء في بناء الوطن، فإننا متحمسون لهذه الشراكة القوية التي ستسهم في دعم نمو القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال توطين المعرفة وتوفير الحلول التقنية المتطورة في مجال التنقيب والإنتاج".

وأضاف، "سيعزز هذا التعاقد من تطوير شركة فاعلة، تشكل جزءا لا يتجزأ من سلسلة القيمة في قطاع النفط والغاز والهيدروكربونات، كما ستلعب دورا محوريا في إضافة قيمة هائلة للسوق السعودية اقتصاديا وفكريا، وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي في هذا القطاع الحيوي".