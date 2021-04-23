أزمة مالية تهدد بوقف إنتاج النفط والغاز في ليبيا

أكد مسعود سليمان رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في ليبيا عدم قدرة الشركة على الاستمرار في عمليات تشغيل الوحدات الإنتاجية، محذرا من احتمال اضطرار الشركة إلى تخفيض الإنتاج وتوقفه نهائيا في غضون 72 ساعة.

وفي رسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ونشرت على صفحة الشركة في موقع فيسبوك أمس، أرجع سليمان السبب في اتخاذ هذا القرار إلى ما وصفه بالوضع المالي الحرج جدا الذي تمر به الشركة، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام المقاولين، وتراكم الديون، ونقص قطع الغيار والزيوت والمواد الكيميائية اللازمة لعمليات التشغيل.

ووفقا لـ"الألمانية"، دعا سليمان مؤسسة النفط إلى مخاطبة الجهات المسؤولـة لتوفير الميزانيات اللازمة من أجل استمرار تشغيل الوحدات. وأشارت الرسالة إلى معاناة الشركـة "شح الميزانية التشغيلية والرأسمالية التي لم يتم تسييلها منذ ما يزيد على سبعة أشهر، ما ترتب عليه عجز شديد في توفير قطع الغيار والمواد اللازمة لاستمرار الإنتاج".

وفي الرسالة ذاتها، أفاد إدريس أحمد مدير إدارة الإنتاج المكلف في الشركة بأن كمية الزيوت الخاصة بالعمليات التشغيلية للتوربينات الغازية وضواغط الرفع الصناعي بالغاز في حقول الشركة قاربت على النفاد، ما ينذر بتوقف مفاجئ إن لم يتم تدارك الأمر بتوفيرها عاجلا. وبحسب تصريح أحد مهندسي شركة سرت، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الشركة تنتج حاليا مائة ألف برميل من النفط، و320 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وانخفض إنتاج البلاد النفطي إلى نحو مليون برميل يوميا في الأيام القليلة الماضية وقد يواصل الهبوط في ظل مشكلات تتعلق بالميزانية. وقالت المؤسسة "إن الإنتاج تراجع من نحو 1.3 مليون برميل يوميا".

أعلنت المؤسسة يوم الإثنين حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة النفطي، الذي تشغله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، وذلك بسبب خلاف حول الميزانية مع مصرف ليبيا المركزي.

وقالت الشركة في 18 نيسان (أبريل) "إنها علقت الإنتاج لأنها لم تتلق ميزانيتها منذ أيلول (سبتمبر)".

إلى ذلك، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها بشأن توقف إنتاج النفط أخيرا في مرسى الحريقة وإزاء ما يشير إلى احتمال أن تكون هناك عمليات إغلاق أخرى وشيكة.

وقالت البعثة، في بيان صحافي أمس "يبقى استمرار إنتاج النفط وكذلك الحفاظ على استقلال وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط ركيزة أساسية وحيوية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في ليبيا".

وأضافت أنه "يتعين على جميع الأطراف أن تضمن بقاء المؤسسة مستقلة وتكنوقراطية تمتلك ما يكفي من الموارد وأن تضمن تحقيق إدارة شفافة وعادلة للموارد، وذلك على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بغية مكافحة الفساد"، لافتة إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة إلى الحكومة المطالبة بتحسين تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي.