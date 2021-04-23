خادم الحرمين: 50 % من احتياجات المملكة بحلول 2030 من الطاقة النظيفة

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفد المملكة رفيع المستوى في "قمة القادة حول المناخ " - الافتراضية - التي انطلقت أمس، بحضور 40 من قادة دول العالم، استجابة للدعوة المقدمة من الرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة.

وأكد الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاهتمام والالتزام بالتعاون لمكافحة التغير المناخي لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة.

وقال إن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم، وأن الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي يكمن في رفع مستوى التعاون الدولي.

وأضاف الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال كلمته في القمة، إن المملكة أطلقت وفق رؤية 2030 حزمة من الاستراتيجيات والتشريعات، مثل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، ومشاريع الطاقة النظيفة، بهدف الوصول إلى قدرة إنتاج "50 في المائة" من احتياجات المملكة بحلول عام 2030.

وتقدم خادم الحرمين الشريفين، بالشكر إلى الرئيس بايدن، على عقد هذه القمة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي التي تهدد الحياة على كوكب الأرض، ولا تقف عند حدود وطنية، فالغاية هي التنمية المستدامة ويتطلب تحقيقها منهجية شاملة تراعي مختلف الظروف التنموية حول العالم.

وأوضح أن رفع مستوى التعاون الدولي هو الحل الشامل لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيرا إلى قيام المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشعب المرجانية. كما أعلن ولي العهد أخيرا عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10 في المائة من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، إضافة إلى عديد من المبادرات النوعية.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين، أن المبادرتين حصلتا على تأييد المجتمع الدولي، مؤكدا العمل مع الشركاء على تحقيق أهدافهما، من خلال استضافة المملكة منتدى لمبادرة السعودية الخضراء وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام. وتمنى الملك سلمان، النجاح للجهود لحماية الكوكب.

وتعد القمة، التي تستمر على مدى يومين، امتدادا للجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي والتقليل من آثاره.

وتأتي مشاركة خادم الحرمين الشريفين، تأكيدا لدور المملكة الريادي على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي في مواجهة التغير المناخي، وامتدادا لجهودها في هذا المجال، وعلى رأسها ما أطلقه ولي العهد، أخيرا في إطار مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

بدوره، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، العالم إلى "التحرك"، كاشفا عن هدف أمريكي جديد لخفض الانبعاثات الملوثة، الأمر الذي رحب به عدد من قادة العالم الذين أشادوا بـ"عودة" واشنطن إلى الخطوط الأمامية في مكافحة الاحتباس الحراري. وقال الرئيس الأمريكي، "يجب الانتقال إلى الفعل.. علينا الإسراع"، مذكرا في مستهل هذا الاجتماع، بأنه لا يمكن "لأي بلد" أن يحل هذه الأزمة "بمفرده". وحذر من عواقب "عدم التحرك"، مشيدا بالمنافع الاقتصادية "الاستثنائية" التي يمكن أن تنتج عن الإصلاحات البيئية. وحث بايدن سائر دول العالم على التحرك من أجل المناخ، باعتبار أن ذلك "واجب أخلاقي واقتصادي".

ووعد الرئيس الأمريكي، بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة تراوح بين 50 و52 في المائة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005. ويمثل هذا الهدف ضعف التزام واشنطن السابق تقريبا بتخفيض 26 في المائة إلى 28 في المائة من الانبعاثات بحلول عام 2025.

بدوره، قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن قمة المناخ، التي نظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، تشكل "نقطة تحول" في مسار مكافحة الاحتباس الحراري، رغم أنه "لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه".

وأضاف في بيان، أن الالتزامات والإجراءات التي أعلنها قادة العالم في القمة الافتراضية "تعطي دفعة طال انتظارها لجهودنا الجماعية لمواجهة أزمة المناخ قبل القمة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في جلاسكو في اسكتلندا.

من جهته، أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده "مصممة على العمل مع الأسرة الدولية، خصوصا الولايات المتحدة" على هذه الجبهة، رغم التوترات الشديدة بين القوتين العظميين في عدد كبير من الملفات. وجدد التأكيد على هدف بلاده لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.

ورأى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن الإعلان الأمريكي "يغير المعطيات" وقد يعطي الدفعة القوية اللازمة للمفاوضات الدولية.

وأبدت القوى الرئيسة المشاركة، التي تمثل مجتمعة 80 في المائة من الانبعاثات العالمية لغاز ثاني أكسيد الكربون، تجاوبا في هذه القمة التي تعد خطوة أولى قبل المؤتمر الكبير الذي تنظمه الأمم المتحدة "كوب - 26" المقرر عقده في نهاية العام في جلاسكو في اسكتلندا.

أما الاتحاد الأوروبي، فوصل في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق على خفض "لا يقل عن 55 في المائة" لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 مقارنة بما كانت عليه في 1990.