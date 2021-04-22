المساجد التاريخية .. مسجد التويم في المجمعة الذي يعود للقرن الثامن الهجري

يقع مسجد التويم التاريخي في المجمعة شمال الرياض ويعود تاريخ إنشاء المسجد إلى القرن الثامن الهجري وهو من أقدم المباني التراثية بالمنطقة ويقع ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة الذي يضم 30 مسجدا في 10 مناطق.

وترجع أهمية جامع التويم كونه من أقدم المباني التراثية ببلدة التويم القديمة وقام ببنائه مدلج الوائلي وبنوه وعشيرته بعد رحيلهم من أشيقر وقد جدد الجامع بعد تولي الملك عبدالعزيز مقاليد الحكم وتوالى على إمامة الجامع عدد من الأئمة كان آخرهم الشيخ عبدالكريم الأحمد الذي تولى الإمامة فيه حتى 1423 حيث شكلت لجنة للوقوف على مدى صلاحية المسجد للصلاة فيه وأقروا بعدم إمكانية الصلاة فيه خوفا من سقوطه.

ويقع الجامع التاريخي بالتويم التابعة للمجمعة ويبعد الجامع عن الرياض 170كم ويتميز ببنائه على الطراز النجدي المكون من الطين والحجر وسقفه المبني من خشب الأثل وسعف النخيل ورقائق حجرية وتبلغ مساحته الكلية 461م2 ويتسع لـ 270 مصلي ويتكون من بيت الصلاة وخلوة وسرحة كما يحتوي على مستودع وميضأة ومئذنة دائرية الشكل يبلغ ارتفاعها 11.61 م إضافة إلى حويط يحتوي بداخله على شجر النخيل تبلغ مساحته 41.7 م2 جنوب الجامع وللجامع 3 مداخل بالواجهتين الشمالية والشرقية.

ويضم مسجد التويم التاريخي بعد التطوير الحالي بيت الصلاة والخلوة ومستودع وحويط ودورات مياه وأماكن الوضوء القديمة والجديدة وتبلغ مساحته 681 م2 ويتسع لـ 472 مصلي وهو جاهز لإقامة الصلاة.