روسيا تخفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي في 2021 إلى 2.9%

صرح مصدر بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية بأن الوزارة خفضت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 من 3.3% إلى 2.9% ، ولعام 2022 من 3.4% إلى 3.2% .

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المصدر أن الوزارة أبقت على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 دون تغيير عند 3% .

وأوضح المصدر أن تعديل توقعات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 يأتي مع الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الانسحاب الأبطأ من اتفاق تحالف "أوبك بلس" بشأن مستويات إنتاج النفط.

من جانبها، نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر روسي القول إن هناك توقعات بأن تزداد قوة الروبل بحلول نهاية العام، ليصل إلى 72-71 روبل لكل دولار، مقابل مستواه الحالي عن 77 روبل لكل دولار.

وأضاف أن الحكومة تبحث حاليا إنفاق 1.5 تريليون روبل (19.6 مليار دولار) على مشاريع للبنية التحتية من صندوق الثروة، إلا أنه لم يذكر أية توقيتات.