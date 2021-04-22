الليرة التركية تتراجع وسط مؤشرات على تصاعد التوترات مع الولايات المتحدة

تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس مع استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بالقتل الجماعي الذي تعرض له الأرمن في عام 1915 على أنه إبادة جماعية، وهي خطوة قد تزيد من حدة توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وتراجعت الليرة بنسبة 2.2% إلى 8.36 ليرة لكل دولار، وهو أكبر تراجع بين عملات الأسواق الناشئة. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار في 24 أبريل، ليتزامن الإعلان مع يوم إحياء ذكرى الإبادة الجماعية للأرمن.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التركية الأمريكية متوترة بالفعل منذ اتخاذ أنقرة قرارها بشراء أنظمة دفاع جوي من روسيا، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفرض عقوبات غير مسبوقة على دولة أخرى عضو بحلف شمال الأطلسي (ناتو).