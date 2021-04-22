نوفاك: «أوبك +» قد تؤكد أو تعدل خططها للإنتاج الأسبوع المقبل

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، أمس، إن اجتماعا لمنتجي النفط في "أوبك +"، الأسبوع المقبل، قد يؤكد أو يعدل خطط الإنتاج الحالية في أعقاب قرار تخفيف قيود الإنتاج.ووفقا لـ"رويترز"، اتفقت "أوبك +" في أول نيسان (أبريل) على تخفيف قيود الإنتاج تدريجيا من أيار (مايو). وخفضت "أوبك +" الإمدادات بمعدل قياسي بلغ 9.7 مليون برميل يوميا العام الماضي لدعم السوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود مازالت قائمة بعد قرار الأول من نيسان (أبريل). وتعقد "أوبك" اجتماعها المقبل لبحث السياسة في 28 نيسان (أبريل). وقال نوفاك للصحافيين، "اجتمعنا قبل شهر وناقشنا خطة العمل للأشهر الثلاثة المقبلة، لذا إذا لم يحدث أمر استثنائي، فإن مهمتنا ستكون تأكيد هذه الخطط وتعديل الخطط الجديدة". وأضاف أيضا، أن من المقرر أن تناقش الحكومة الروسية قيودا محتملة على صادرات البنزين لحماية السوق المحلية.وتنتج المصافي الروسية 40 مليون برميل بنزين سنويا، ويجري تصدير نسبة 10 في المائة.وكان قد ارتفع إنتاج النفط ومكثفات الغاز الروسي إلى 10.22 مليون برميل يوميا في الفترة من الأول إلى 28 آذار (مارس) من 10.1 مليون برميل يوميا في المتوسط في شباط (فبراير)، وهو يتفق إلى حد كبير مع خطط موسكو.وتأتي زيادة الإنتاج بعد تراجع في شباط (فبراير)، عندما هبط إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز 10.16 مليون برميل يوميا في كانون الثاني (يناير).وتسعى روسيا إلى دعم استقرار إنتاج النفط لتحالف "أوبك +"، الذي يضم مجموعة من كبار منتجي الخام في العالم، لنهاية أيار (مايو)، مع سعيها إلى الحصول على زيادة محدودة نسبيا لإنتاجها للوفاء بزيادة موسمية للطلب.وفاجأت "أوبك +"، التي تحجب نحو ثمانية ملايين برميل يوميا، من بينها خفض سعودي طوعي بمقدار مليون برميل يوميا، السوق في آذار (مارس) بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغير يذكر.لكنها سمحت لكل من روسيا وكازاخستان بزيادة إنتاج النفط زيادة طفيفة، وقال المصدر "إن روسيا تريد زيادة صغيرة أخرى".