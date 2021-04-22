أوروبا تنتقد موقف سويسرا بشأن اتفاق إطاري معلق منذ 7 أعوام

انتقدت المفوضية الأوروبية، بشدة، موقف الحكومة السويسرية من اتفاق إطاري مرشح للتوقيع بين الجانبين بعد سبعة أعوام من المفاوضات. وقالت مذكرة داخلية للدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي "إن سويسرا لا تريد أو لا تستطيع إبرام الاتفاقية الإطارية"، وإزاء هذا الموقف، سيزور جيه بارميلين رئيس الاتحاد السويسري، بروكسل وحده غدا.وتقول الوثيقة الأوروبية التي كشفت عنها مؤسسة صحافية سويسرية "إن سويسرا قد ابتعدت بشكل متزايد عن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماعات الخمسة الأخيرة مع ليفيا ليو، كبيرة المفاوضين السويسريين، وإنه لم يتضح لنا بعد ما الذي تريده هذه الدولة، سويسرا".ذكرت المذكرة أن سويسرا رفضت خريطة طريق، وأنه لم يتم إحراز أي تقدم لا في العملية الإجرائية للمفاوضات ولا في جوهرها وأسسها الموضوعية، محذرة "إذا لم تشارك سويسرا بشكل أكبر في العملية فإن فرص التوصل إلى اتفاق تقترب من الصفر".وأضافت "يبدو لنا أن سويسرا ستكون مسؤولة عن فشل محتمل للاتفاق الإطاري". ودعت ألمانيا وفرنسا في هذه الوثيقة إلى الاستعداد للتوصل إلى حل وسط، في حين طالبت بولندا ورومانيا وسلوفاكيا بعدم تقديم تنازلات.وتضمنت الوثيقة، التي كتبت باللغة الإنجليزية، عبارات قاسية ضد الحكومة السويسرية، قائلة "إن المفوضية تنتظر منذ شهر ردا على مقترحاتها حول القضايا الثلاث المعلقة الخاصة بإجراءات تنقل المواطنين، والتوجيهات الأوروبية حول المواطنة والمساعدات التي تقدمها الدولة، لكننا لم نتلق شيئا، ينبغي أن نسمع الرد السويسري، سويسرا لا تستطيع أن تتفاوض مع نفسها".وفيما يتعلق بمسألة معونة الدولة، تعتقد المفوضية الأوروبية أنه من الممكن قبول طلب سويسرا بعدم المشاركة فيها، وحول تدابير التنقل، تريد سويسرا الحفاظ على سيطرتها والقدرة على سن تدابير جديدة لحماية الأجور السويسرية. وقالت "إن المفوضية مستعدة للرد، شريطة الحفاظ على التناسب وعدم التمييز".وأوضحت أن "سويسرا تنأى بنفسها على نحو متزايد عن التسوية التي تم التوصل إليها، فهي لم تتصل قط بنشاط بالمفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات، وهي تنتظر أن تقدم المفوضية الأوروبية حلولا تلو الأخرى دون أن تسهم بتقديم حلولها، لهذا السبب لم يحدث أي تقدم ولا تعرف المفوضية ما نوايا هذه الدولة".وفقا للوثيقة، فإن "المفوضية الأوروبية لديها انطباع بأنه لا يوجد أحد في الحكومة السويسرية مهتم حقا بالاتفاق". وقالت "في الاجتماعات مع الجانب السويسري، أصرت، ليو، دائما على أنه إذا فشل الاتفاق الإطاري، ينبغي أن ينصب التركيز على الاتفاقات القائمة".وفي اتصال لـ «الاقتصادية»، رفضت الحكومة التعليق على وثيقة الاتحاد الأوروبي، وقال أندريه سيمونازي المتحدث باسمها، في تغريدة على "تويتر"، "إن الرئيس الاتحادي، جيه بارميلين، سيتوجه إلى بروكسل وحده غدا، لمناقشة الاتفاق الإطاري مع أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية"، وأكد أن الهدف من الاجتماع هو استئناف المناقشات على المستوى السياسي، وهكذا يبدو أن المفاوضات التقنية قد انتهت.وفي تعليق سريع على هذا الإعلان، قالت المفوضية الأوروبية "إنها تأمل أن يكشف هذا الاجتماع في نهاية المطاف عن نوايا سويسرا الحقيقية. في حين تدور تكهنات هنا تقول هذه الزيارة - الأولى - ستؤدي إما إلى طلب تمديد المفاوضات، أو إنهائها وديا".