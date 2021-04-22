البيانات سلاح قوي في مكافحة الفقر «1من 3»

البيانات سلاح قوي في مكافحة الفقر - وهي سلاح يمكن أن يغير حياة الفقراء. لكنها أيضا سلاح ذو حدين. تدعو القواعد الجديدة - عقد اجتماعي من أجل البيانات - إلى زيادة قيمة البيانات مع حماية الناس من الضرر وضمان تمثيلهم ووصولهم إليها.وحول مكافحة الفقر بالبيانات أصبحت البيانات متوافرة في كل مكان مع تدفق البيانات العالمية التي زادت ألف مرة على مدى الأعوام الـ20 الماضية. وما لا يحظى دائما بالتقدير هو مدى قدرة البيانات على تحسين حياة الناس، بمن فيهم الفقراء وسكان البلدان المنخفضة الدخل.انظر إلى هذا المثال، ففي ولاية أوديشا الهندية عرضة للأعاصير المدمرة. فعندما وقعت كارثة عام 1999، فقد ما يصل إلى عشرة آلاف شخص حياتهم. ودفعت هذه المأساة هيئة إدارة الكوارث في ولاية أوديشا إلى الاستثمار بكثافة في بيانات التنبؤات الجوية. وعندما ضربت عاصفة أخرى مماثلة في قوتها عام 2013، سمح التقاط وبث بيانات الإنذار المبكر بإجلاء ما يقرب من مليون شخص إلى بر الأمان، ما خفض عدد القتلى إلى 38 فقط.يمكن أن تتحقق الفوائد المباشرة للبيانات على الأرواح وسبل العيش ليس فقط من المبادرات الحكومية، كما هو الحال في أوديشا، ولكن أيضا من خلال عدد كبير من نماذج الأعمال التجارية الخاصة الجديدة. فكثير منا على دراية بمنصات الركوب عند الطلب التي أحدثت ثورة في وسائل النقل العام في المدن الكبرى. في نيجيريا، قامت منصة Hello Tractor بتكييف مفهوم منصة الركوب للسماح للمزارعين باستئجار المعدات الزراعية حسب الطلب وزيادة إنتاجيتهم الزراعية.علاوة على ذلك، تستخدم منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم البيانات التي يتم جمعها من المواطنين من مصادر خارجية كوسيلة لمساءلة الحكومات. فعلى سبيل المثال، تسمح منصة Forest Watchers للأشخاص الإبلاغ مباشرة عن إزالة الغابات في الأمازون.وبشأن الاستفادة من الإمكانات الكاملة للبيانات فعلى الرغم من كل هذه الاستخدامات المبتكرة، لا تزال البيانات غير مستغلة بشكل كبير، ما يترك كثيرا من القيمة الاقتصادية والاجتماعية للبيانات غير مستغلة. ويعد جمع البيانات واستخدامها لغرض واحد دون إتاحتها للآخرين لإعادة توظيفها إهدارا للموارد. ومن خلال إعادة استخدام البيانات من المصادر العامة والخاصة والجمع بين هذه البيانات، وتطبيق التقنيات التحليلية الحديثة، يمكن لمجموعات البيانات المدمجة أن تغطي مزيدا من الأشخاص، بشكل أكثر دقة وتواترا. ويمكن أن يحقق استغلال أوجه التآزر هذه في البيانات فوائد حقيقية.ففي كرواتيا، جمعت البيانات المستمدة من تعداد السكان مع بيانات مسح الأسر المعيشية وبيانات إدارية لإعداد خرائط فقر تفصيلية، ما كشف عن اختلافات كبيرة في مستويات المعيشة في جميع البلديات، وكذلك جيوب فقر داخل مناطق الميسورين... يتبع.