مصرف الإنماء يحقق نموا في أرباح الربع الأول بنسبة 73% بتحقيق 642 مليون ريال بعد الزكاة

أعلن مصرف الإنماء عن تحقيق صافي ربح بلغ 642 مليون ريال بعد الزكاة عن الربع المالي الأول المنتهي في 31 مارس 2021 مقارنة بصافي ربح بلغ 370 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2020 بزيادة بلغت 73%.

وفي حديثه عن النتائج المالية للربع الأول من 2021 أكد عبدالله الخليفة الرئيس التنفيذي لمصرف الإنماء أن الأداء يتوافق مع الأسس التشغيلية القوية للمصرف والذي استمر في تعزيزها للاستفادة من فرص النمو المتزايدة خصوصا تلك الفرص المتعلقة بالتحولات الإيجابية المتنامية في المملكة تماشيا مع رؤية 2030.

وأشار إلى أن النتائج الإيجابية ناتجة بشكل مباشر من الزيادة في إجمالي الدخل التشغيلي خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 27.7% الذي يرجع أساسا إلى الارتفاع في صافي دخل التمويل والاستثمار وإيرادات الاستثمار المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل ودخل الرسوم وإيرادات التشغيل الأخرى.

وفي حديثه عن تفاصيل النتائج المالية أكد بأن جميع الأنشطة المصرفية الرئيسية لمصرف الإنماء أظهرت نموا إيجابيا خلال الفترات السابقة حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 159,951 مليون ريال مقابل 138,021 مليون ريال في 2020 بزيادة قدرها 16% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 20% لتصل إلى 117,149 مليون ريال كما في 31 مارس 2021 مقارنة بـ 97,784 مليون ريال في 2020.

ونتيجة لذلك وعلى الرغم من الآثار المستمرة لخفض أسعار الفائدة خلال 2020 فقد ارتفع صافي الدخل من التمويل والاستثمار بنسبة 7% إلى 1,204 مليون ريال مقابل 1,121 مليون ريال للفترة المماثلة من 2020. بينما بلغت ودائع العملاء 120,707 مليون ريال مقابل 103,874 مليون ريال في 2020 بزيادة قدرها 16%.

وأضاف : فيما يتعلق بالجوانب التشغيلية أضاف مصرف الإنماء العديد من المنتجات والخدمات المصرفية المميزة واستثمر في تعزيز كفاءات موظفيه وكذلك توفير التدريب المناسب لهم عن بعد خلال فترة الجائحة في 2020. بالإضافة إلى تعزيز الخدمات والمنتجات الرقمية حيث يقدم مصرف الإنماء حاليا خدماته بكفاءة عالية لجميع القطاعات سواء لقطاع الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة أو القطاع العام مما ساهم في النمو المستمر في قاعدة الشركاء وكذلك النمو في التمويل والاستثمارات والودائع والأصول المصرفية.

الجدير بالذكر أن مصرف الإنماء يمتلك شبكة واسعة من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة بلغت 180 موقعاً مع توفير خدمات إلكترونية حديثة ومتعددة تتيح للشركاء الوصول إلى حساباتهم وتنفيذ العمليات المصرفية على مدار الساعة من خلال الخدمات المصرفية الذاتية عبر الإنترنت www.alinma .com هاتف الإنماء 8001208000 وشبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي الحديثة تتجاوز 1500 صرافا آليا منتشرة في جميع أنحاء المملكة.