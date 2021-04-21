بعد انهيار دوري السوبر الأوروبي .. خفض تصنيف بنك "جي بي مورجان"

خفضت وكالة وكالة ستاندارد إيثيكس وهي وكالة مستقلة لتصنيف تقارير الاستدامة تصنيف بنك الاستثمار الأمريكي (جي بي مورجان) إلى "غير ممتثل " (بلص إي) من تصنيف "مناسب (إي إي ناقص) في وقت سابق .

واستشهدت الوكالة التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها بتورط البنك في انهيار مشروع بطولة دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم. وقالت في بيان اليوم "أعرب أصحاب المصلحة الرئيسيون في نظام كرة القدم الأوروبية عن معارضتهم الشديدة للمشروع لأنهم يعتقدون أنه قد يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة".

وأضافت "أعرب بعض كبار صناع القرار السياسي الوطني عن المعارضة نفسها مثل رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون". واعتبرت ستاندارد إيثيكس أن "التوجهات التي أظهرتها أندية كرة القدم المشاركة في المشروع الخاصة بالبنك الأمريكي تتعارض مع أفضل ممارسات الاستدامة".

وإنهار مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي أعلن عنه 12 فريقا من النخبة الأحد الماضي بشكل فعال بعد انضمام أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر إلى أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتوتنهام وأرسنال وليفربول في الانسحاب من المشروع. وأصبح العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة هما المتبقيان فقط رسميا بعد أن أقر يوفنتوس أيضا اليوم أنه "في الوقت الحالي هناك فرص محدودة لإكمال المشروع بالشكل الذي تم تصوره في الأصل".