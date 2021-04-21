رغم تحسن الآفاق .. شركات الطيران تتوقع تواصل خسائرها الكبيرة في 2021

توقعت شركات الطيران عاما آخر صعبا مع تسجيل خسائر إجمالية بقيمة 47,7 مليار دولار رغم تحسّن الآفاق في 2021 وفق ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا). وتظهر تقديرات النتائج المالية تدهورا مقارنة بالتوقعات السابقة لاتحاد النقل الجوي الدولي في ديسمبر التي قدرت أن الخسائر ستبلغ 38 مليار دولار هذا العام. وبلغت الخسائر نحو 126.54 مليار دولار في 2020.

رغم ذلك رفع الاتحاد قليلا توقعات حركة المسافرين الجوية العالمية لهذا العام لتصل إلى 43% من مستواها في 2019 بعد أن وضعتها تقديرات فبراير في مستوى يراوح بين 33 و 38%. الشركات مثقلة بتكاليف ثابتة كبيرة بينها تكاليف الطائرات غير المستعملة وستتكبد "مصاريف تبلغ 81 مليار دولار" هذا العام وفق ما نقل اتحاد النقل الجوي الدولي في بيان عن مديره العام ويلي والش. واعتبر الاتحاد أن "الأسواق الداخلية ستتحسّن أسرع من الرحلات الدولية".

ويتوقع أن يسجل 2.4 مليار مسافر عبر الطائرات في 2021 مقابل 1.8 مليار في 2020 في حين كان العدد 4.5 مليار في 2019. نتيجة ذلك من المنتظر أن يبلغ إجمالي رقم معاملات شركات الطيران 458 مليار دولار هذا العام أي بزيادة 23% مقارنة بـ 2020 الذي سجل رقم معاملات بـ 372 مليار دولار لكنه لا يزال بعيدا عن رقم في 2019 الذي بلغ 838 مليار دولار. واتحاد النقل الجوي الدولي يجمع 290 شركة طيران تمثل 82% من الحركة الجوية العالمية.