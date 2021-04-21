بعد تسجيلها أسوأ تراجع هذا العام .. أسهم أوروبا تنتعش بفضل نتائج قوية

عاودت أسهم أوروبا الارتفاع اليوم بعد تراجع هو الأسوأ لها هذا العام إذ ساد تفاؤل حيال موسم نتائج قوي مما طغى على زيادة سريعة في إصابات كوفيد ببعض الدول. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7%بعد نوبة بيع لجني الأرباح أمس تراجع فيها 1.9%. سبق ذلك موجة صعود دامت لـ 7 أسابيع متتالية.

أعطت أسهم شركات الرعاية الصحية أكبر الدعم للمؤشر حيث قفز سهم روش السويسرية لصناعة الدواء 3% بعد أن توقعت الشركة زيادة قوية في الطلب على عقاقيرها حتى نهاية 2021. وقفز سهم أيه.إس.إم.إل لمعدات أشباه الموصلات 4.1% مما رفع مؤشر قطاع التكنولوجيا بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات العام بأكمله، مستندة إلى طلب قوي وسط نقص عالمي في شرائح الكمبيوتر. وزاد سهم منافستها الأصغر أيه.إس.إم إنترناشونال 1.2% بفضل توقعات لزيادة في طلبيات الربع الثاني.

وبحسب بيانات رفينيتيف آي.بي.إي.إس، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات الأوروبية ارتفاعا قياسيا سيبلغ 61% في الربع الأول من 2021 وهو ما سيكون تفوقا نادرا للشركات الأوروبية على نظيرتها الأمريكية. وقال كريس بوشامب كبير محللي السوق لدى آي.جي "تدرك (الأسواق رغم ذلك) أن موسم النتائج ربما مازال ينطوي على بعض التراجع الجديد إذ تعاني الشركات لتقديم مبررات إيجابية لمزيد من الصعود في أسعار أسهمها".