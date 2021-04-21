أسهم تركيا تسجل أسوأ أداء لها منذ الإطاحة بمحافظ البنك المركزي .. تراجعت 4.2 %

تراجعت الأسهم التركية اليوم بنحو 4.2% وهو أكبر تراجع اليوم فى الأسواق العالمية في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الليرة التركية في أسوأ يوم بالنسبة لأسواق المال التركية منذ الإطاحة المفاجئة بمحافظ البنك المركزي التركي السابق ناجي أقبال في الشهر الماضي.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن مؤشر بورصة إسطنبول 100 الرئيسي تراجع بحلول 05:34 اليوم بنسبة 2.9% ليسجل أقل مستوى له منذ 2 ديسمبر الماضي على خلفية تراجع سهم شركة صناعة الصلب إيردمير وشركة صناعة السيارات فورد أوتوسان.

وتراجعت الليرة أمام الدولار بنسبة 1% لتصبح العملة الأسوأ أداء بين العملات الصاعدة بحسب "بلومبيرج" في أعقاب تصريحات الرئيس التركي عن السحب الحكومي من الاحتياطي النقدي للبلاد.

وكان الرئيس أردوغان قد قال إن السلطات استخدمت 165 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لمواجهة التطورات في 2019 و 2020 وربما يتم استخدامها "مرة أخرى إذا لزم الأمر" طبقا لما ذكرته "بلومبيرج" اليوم.

وأضاف أردوغان أمام أعضاء البرلمان في أنقرة اليوم أن "البنك المركزي لديه حاليا حوالي 90 مليار دولار من الاحتياطي". وقال إن "تلك الاحتياطيات ربما يتم استخدامها عند الحاجة مرة أخرى أو ربما يتم رفعها إلى أكثر من مئة مليار دولار" في المستقبل في إشارة إلى إجمالي الاحتياطيات الاجمالية للهيئة النقدية.