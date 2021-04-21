أزمات الطيران تتواصل .. مطارات أوروبا لن تعود إلى المستويات الطبيعية قبل 2025

أعلن مجلس المطارات الدولي أن المطارات الأوروبية لن تستعيد قبل 2025 مستويات الحركة ما قبل الجائحة. مشيرا إلى أن حركة الركاب ستبقى هذه السنة أقل بنسبة 64% عما كانت عليه في 2019.

وكان الفرع الأوروبي للمجلس الذي يضم أكثر من 500 مطار في 46 دولة أوروبية يتوقع حتى الآن لـ 2021 تراجعا بنسبة 52% في عدد الركاب على سنتين والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2024.

وستكون السنة الراهنة للمطارات الأوروبية بمثل سوء 2020 الذي شهد انهيارا في عدد الركاب بلغ 70,4% ليصبح عددهم في مستوى 1995 وفق أرقام المجلس التي نشرت في فبراير.

وعزز اداء الربع الأول من 2021 هذا التشاؤم فقد تراجعت حركة الركاب بنسبة 81,7% مقارنة بالفترة نفسها قبل سنتين مع انخفاض في عدد المسافرين بلغ 400 مليون على ما جاء في بيان نشر اليوم.

وقال أوليفيه جانكوفيتش المدير العام للفرع الأوروبي للمجلس "تظهر هذه الأرقام أن الأزمة لم تتراجع بل تفاقمت بالنسبة للمطارات منذ مطلع السنة". وأكد أن "قدرة المطارات الأوروبية على المقاومة على الصعيد المالي تضعف يوما بعد يوم. نحتاج بشكل ملح إلى انعاش الوضع خلال الصيف ونتطلع إلى أن يحسن التلقيح الوضع الوبائي".