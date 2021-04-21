روسيا تسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد كورونا في الخريف

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنها يسعى لتحقيق المناعة الجماعية ضد وباء كوفيد-19 في روسيا في الخريف، مشيدا بإنتاج بلاده ثلاثة لقاحات.

وقال بوتين خلال خطابه السنوي حول حال الأمة أمام مجلسي البرلمان، إن "التلقيح يرتدي اليوم أهمية كبرى (...) للسماح بتطوير المناعة الجماعية في الخريف".

وأضاف أن "علماءنا حققوا اختراقا حقيقيا والآن لدى روسيا ثلاثة لقاحات فعالة ضد فيروس كورونا"، بما في ذلك لقاحها الرائد "سبوتنيك-في".

ونوّه بـ"ضبط النفس" من جانب مواطنيه الذين "احترموا الإجراءات الاحترازية المرهقة"، ودعاهم إلى تلقي اللقاح بينما تعاني حملة التلقيح من بطء في روسيا بسبب عدم ثقة السكان.

وقال بوتين إنه يريد "إبقاء كل الحدود تحت السيطرة لإبطاء انتشار" الفيروس، بحسب "الفرنسية".

غير أن كلام بوتين المتفائل يأتي غداة تصريحات لرئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عبر فيها عن مخاوف حيال تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الروسية.

وقال سوبيانين إنه يريد إطلاق "برنامج لتحفيز تطعيم المسنين" لتجنب إجراءات الاحتواء القاسية كما هي الحال في أوروبا.

ومنذ أيام تسجل في موسكو حوالى ألفي إصابة جديدة يوميا، وفي روسيا ثمانية أو تسعة آلاف يوميا.

من جهة أخرى، أكد بوتين في خطابه السنوي أن "الأهم الآن هو ضمان نمو مداخيل المواطنين ، وحدد المسار الذي تتبعه حكومته بينما تواجه القوة الشرائية للروس تراجعا منذ سنوات.

وطلب من الحكومة "وضع شروط طويلة الأمد تتيح بمساعدة آليات السوق تحديد الأسعار المتوقعة"، في وقت تسجل روسيا في الاشهر الأخيرة ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.

ومع ذلك ، استبعد بوتين فرض ضوابط مصطنعة على الأسعار من أجل تجنب العواقب الاقتصادية الكارثية التي تذكر بثمانينات القرن الماضي في العهد السوفياتي عندما كانت "الأكشاك فارغة".

لكن الأمر الأساسي حسب بوتين هو أن "الدولة يجب أن تقدم دعما مباشرا للعائلات التي لديها أطفال في وضع صعب".

ووعد بتقديم مساعدة مالية اعتبارا من الأول من يوليو لأبناء الآباء العازبين أو دفع 10 آلاف روبل (108 يورو) للأطفال الذين يدخلون المدرسة.