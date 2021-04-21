طيران الإمارات قد تحتاج لجمع سيولة إذا لم ينتعش السفر

قال تيم كلارك رئيس طيران الإمارات اليوم الأربعاء إن الشركة قد تحتاج لجمع المزيد من السيولة، يُحتمل من خلال ضخ آخر لحقوق ملكية من حكومة دبي إذا لم ينتعش الطلب على السفر جوا قريبا.

وكانت الناقلة الحكومية تأمل أن تجدد حملات التطعيم عالميا الثقة في السفر ولكن الطلب على السفر الجوي ما زال منخفضا بشدة ما يدفع العديد من شركات الطيران لوقف رحلات طائراتها أو تسييرها وهي شبه خاوية، بحسب "رويترز" .

وتابع كلارك "وضعنا طيب لمدة ستة أو سبعة أو ثمانية أشهر من حيث السيولة. نحصل على سيولة كافية لنستطيع مواصلة العمليات اليومية على أساس محايد".

"لكن مثل الآخرين، إذا استمر الطلب على السفر عالميا على ما هو عليه اليوم بعد ستة أشهر، فسوف نواجه جميعا مشاكل. ليست طيران الإمارات فحسب".

وحصلت شركة الطيران، التي تكبدت خسائر 12.6 مليار درهم (3.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام، على ملياري دولار من حكومة دبي المساهم الوحيد فيها على هيئة حقوق ملكية.

وقال كلارك إن الشركة ستتقدم بتوصية للحكومة بشأن جمع سيولة دون أن يذكر موعدا محددا لذلك.

وتابع أن التوصية قد تكون لضخ حقوق ملكية أو الاستدانة أو اتخاذ إجراءات أخرى دون تحديد.

واستطرد قائلا "الموازنة قوية بغض النظر عما حدث".

لكن كلارك قال إن وضع السيولة يمكن أن يتحسن بحلول سبتمبر أيلول-أكتوبر إذا ما تحسن الطلب مضيفا أنه يأمل ألا تضطر شركة الطيران للسعى إلى السيولة.

واستأنفت طيران الامارات الرحلات بجميع طائراتها من طراز بوينج 777 وعددها 151 والتي تحمل شحنات بضائع بصفة أساسية، وتقل حاليا ما بين 20 و30 ألف راكب يوميا.

وذكر كلارك أن الشركة قد تحتفظ ببعض طائرات من طراز بوينج 777 الأقدم والتي من المقرر الاستغناء عنها وتحويلها لطائرات شحن فقط إذ ان الطلب على الشحن يظل مرتفعا.

وقال إنه يتوقع أن يكون هناك طلب على السفر على درجة رجال الأعمال عقب الجائحة حتى وان استمر تراجع سفريات الشركات مع اتجاه المسؤولين التنفيذيين لعقد اجتماعات افتراضية بدلا من السفر.

وتابع أنه من المرجح أن يدعم الطلب أسعار أرخص لشغل درجة رجال الأعمال إذا لم تتعافى سفريات الشركات.

قال كلارك، الذي كان سيتقاعد العام الماضي، إنه يرغب في وضع شركة الطيران على مسار للمستقبل قبل تقاعده ولكنه أضاف أنه لم يعد يعرف توقيت تركه منصبه.