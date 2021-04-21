إيران تسجل 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأربعاء تسجيل 388 حالة وفاة و 24886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليونين و 311 ألف حالة.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الجمهورية الإسلامية قد ارتفع إلى 67913 ، بحسب "الألمانية".

وذكرت سادات لاري أن 4991 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و 823 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الإيرانية (إرنا).