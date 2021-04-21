الإمارات : 1931 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات اليوم الأربعاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1561 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1931إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 502 ألف و791 حالة، بحسب "الألمانية".

ولفت البيان إلى أن 1898 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 485 ألفا و 78 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 192 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.