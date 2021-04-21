الرئيس الصيني: بناء الحواجز والفصل لن يفيدا أحدا .. نرفض هياكل القوة المهيمنة في النظام العالمي

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى رفض هياكل القوة المهيمنة في نظام الحكم العالمي، وسط توتر متزايد بين واشنطن وبكين بشأن نطاق آخذ في الاتساع من القضايا.وفي كلمة له بمنتدى بواو‭ ‬السنوي لآسيا أمس، انتقد شي جهود بعض الدول التي ترمي إلى "بناء حواجز" و"الفصل"، التي قال إنها ستضر بالآخرين ولن تفيدا أحدا.وتدعو الصين منذ فترة طويلة إلى إصلاح نظام الحكم العالمي كي يعكس على نحو أفضل نطاقا أكثر تنوعا من الرؤى والقيم من المجتمع الدولي، ومنها الخاصة بها، بدلا من تلك التي تخص قلة من الدول الكبرى.وتشاحنت الصين مرارا مع أقطاب النظام العالمي، خاصة الولايات المتحدة، بشأن مجموعة من القضايا تراوح من حقوق الإنسان إلى تأثير الصين الاقتصادي على الدول الأخرى.قال شي في تصريحات أذيعت في المنتدى "العالم يريد العدل لا الهيمنة، الدولة الكبيرة يجب أن تبدو كذلك بإظهار أنها تتحمل مزيدا من المسؤوليات".ولم يحدد شي دولة بعينها في تصريحاته، لكن المسؤولين الصينيين دأبوا في الآونة الأخيرة على الإشارة إلى الهيمنة الأمريكية في انتقادات علنية لفرض واشنطن قوتها ونفوذها في التجارة والجغرافيا السياسية.وكانت الصين قد تصدرت جدول أعمال أول قمة فعلية يعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض منذ توليه منصبه، التي استضاف خلالها رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا.إلى ذلك قال محللو بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب، إن الاقتصاد الصيني في طريقه إلى العودة لمعدلات النمو الطبيعية بعد التعافي السريع من الركود الذي تعرض له نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.وبحسب تقرير أعده محللو البنك الأمريكي وبينهم هوي شان ونشر أمس، فإن "الاقتصاد الصيني يبدو أنه عبر نقطة تحول، تركيز السياسة (الاقتصادية والنقدية) في الصين تحول أيضا من مساعدة الاقتصاد على التعافي من التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا إلى معالجة مشكلات الاستقرار والنمو على المدى الطويل".وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن اقتصاد الصين وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نموا بمعدل 18.3 في المائة، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي الذي كان قد شهد ما يشبه الشلل الكامل للاقتصاد الصيني بسبب إجراءات الإغلاق الرامية إلى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.ومع معدل النمو الاقتصادي المرتفع، هناك تباين كبير بين معدلات نمو مختلف الصناعات ومع تحول مستمر في محركات النمو الاقتصادي بحسب تقرير جولدمان ساكس.وقال محللو جولدمان ساكس في تقريرهم، إنه عند المقارنة ببيانات الاقتصاد الصيني عام 2019 لتجنب التشوهات الناجمة عن انهيار النشاط في العام الماضي، فإن الصادرات ومبيعات العقارات هي الأفضل أداء بشكل واضح، في حين كان أداء قطاع بناء المساكن الجديدة والاستثمار الصناعي دون المستوى.ورغم تحسن بيانات مبيعات التجزئة في الصين خلال آذار (مارس) الماضي، فإن المحللين لا يتوقعون قفزة كبيرة في الإنفاق الاستهلاكي في ضوء استمرار معدلات الادخار العالية للمستهلكين خلال الربع الأول من العام الحالي.وأبقت الصين على أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير أمس، كما كان متوقعا على نطاق واسع. وأعلن بنك الشعب (المركزي) الصيني أن سعر الفائدة على القروض الأولية لمدة عام واحد سيظل عند مستوى 3.85 في المائة، في حين ستظل الفائدة للقروض الأولية لمدة خمسة أعوام عند مستوى 4.65 في المائة. وكانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على القروض الأولية العام الواحد والخمسة أعوام في نيسان (أبريل) 2020.وفي ذلك الوقت تم خفض الفائدة لقرض السنة الواحدة بمقدار 20 نقطة أساس وخفض الفائدة لقرض خمسة أعوام بمقدار عشر نقاط أساس. وكانت الأسواق تتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة اليوم بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني على الفائدة على آلية الإقراض متوسط المدى التابعة له دون تغيير في وقت سابق من الشهر الحالي.يذكر أنه يتم تحديد الفائدة على القروض الأولية بشكل شهري على أساس الطلبات المقدمة من 18 بنكا إلى البنك المركزي في الصين، رغم أن البنك المركزي يمتلك سلطة على تحديد الفائدة. وقد تم اللجوء إلى هذه الآلية لتحديد أسعار الفائدة في الصين كبديل للآلية التقليدية في آب (أغسطس) 2019.