المشروع في مهب الريح.. الأندية الإنجليزية تنسحب من دوري السوبر

انسحبت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من دوري السوبر الأوروبي اليوم الثلاثاء ليصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه.

وكان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة تلاه مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام هوتسبير بينما ذكرت تقارير أن تشيلسي يستعد أيضا للتخلي عن البطولة الانفصالية.

ولم يؤكد تشيلسي بعد انسحابه من البطولة، لكنه سينضم إلى منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز قريبا وفقا لتقارير في وسائل إعلام بريطانية.

وتجمع مشجعون بأعداد كبيرة خارج ستاد ستامفورد بريدج ملعب تشيلسي قبل مباراته في الدوري الممتاز ضد برايتون آند هوف ألبيون للاحتجاج على الدوري الانفصالي المقترح الذي يهدف إلى منافسة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن "الستة الكبار" في إنجلترا بجانب ريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد من إسبانيا وميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا يوم الأحد إطلاق دوري السوبر الانفصالي.

ولا يوجد تأكيد حتى الآن من الأندية الأخرى عما إذا كانت ستنسحب هي الأخرى.

وواجه دوري السوبر معارضة واسعة النطاق داخل عالم كرة القدم وخارجه.

وقالت الجهات المسؤولة عن الرياضة وأندية أخرى ومجموعات مشجعين إن البطولة الانفصالية ستزيد من قوة وثراء أندية النخبة وإن الهيكل المغلق جزئيا للدوري يتعارض مع نموذج كرة القدم الأوروبية القديم.

وأعلن مانشستر يونايتد في وقت سابق يوم الثلاثاء أن نائب رئيس النادي التنفيذي إد وودوارد سيترك منصبه بنهاية العام الحالي.

