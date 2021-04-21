تطوير المهارات الرقمية في مواقع الإنتاج «2 من 2»

خلال جائحة كورونا، تعمل مواقع إلكترونية عالمية تقدم دورات دراسية مفتوحة وموسعة على الإنترنت، مثل كورسيرا، على إتاحة الحصول مجانا على دورات تدريب إضافية، بما في ذلك مزيد من الدورات التي قد تؤدي إلى منح شهادات معفاة من الرسوم، وتساعد الأفراد على العودة إلى العمل. وبالمثل، أطلقت "مايكروسوفت" مبادرتها العالمية لتنمية المهارات في شراكة مع موقع لنكدإن، حيث تتيح مسارات مجانية للتعلم من أجل الوظائف المطلوبة، وشهادات "مايكروسوفت" منخفضة التكلفة لاعتماد المهارات، وأفضل الممارسات في البحث عن الوظائف، والاستعداد للمقابلة الشخصية. وفي لبنان، في مواجهة جائحة كورونا، دخل موقع كود دوت أورج في شراكة مع أكاديمية منطقة بيروت الرقمية، في إطار مبادرة البنك الدولي لتعزيز المهارات في دول المشرق لتقديم دورات تدريبية مجانية على الترميز باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.وإلى جانب كل هذه المبادرات من القطاع الخاص، يزداد الطلب من الأفراد والعمال الذين يسعون للتعلم وتحسين مهاراتهم الرقمية، وتتسع أيضا رقعة الأعمال الرقمية، وتتجاوز كثيرا نطاق صناعة التكنولوجيا. وخلصت دراسة لمؤسسة بروكينجز للاقتصاد الرقمي الأمريكي، إلى أن 67 في المائة من وظائف الحوسبة توجد خارج قطاع التكنولوجيا. وتهدف "حسوب" - وهي مجموعة من شركات الإنترنت التي تخدم المستخدمين الناطقين باللغة العربية في أنحاء العالم - إلى مساعدة الناس على اكتساب المهارات الرقمية اللازمة من خلال منصاتها للعمل الحر، وسوقها للخدمات الرقمية، وأكاديميتها. وفي مسعى لدعم جهود صنع الوظائف الرقمية من خلال تأسيس مشاريع الأعمال وتنميتها، دخلت شركة الاتصالات العملاقة "أورانج" في شراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لتعزيز مؤهلات التوظيف الرقمي وريادة الأعمال في أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا. وأخذا بمزيد من خصائص النهج التقليدي في تقديم المحتوى والتمويل والتنفيذ، يعمل البرنامج على إنشاء شبكة من مراكز التكنولوجيا المتقدمة - مراكز أورانج الرقمية - التي تتيح خدمات التدريب على الترميز، ومختبر فاب لاب Fablab، ومسرعات بدء الأعمال، ورأس المال المخاطر.ودخلت "جوجل" أيضا في شراكة مع شبكة الصحافيين الدوليين العربية المنبثقة عن المركز الدولي للصحافيين في دبي، للارتقاء بالعمل الصحافي وتزويد الصحافيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمهارات الرقمية مع التركيز على سرد القصص وتدعيم قطاع الأخبار الرقمي بأسره. وتتيح هذه الشراكة دورات تدريب لآلاف الصحافيين من المنطقة على الأدوات الرقمية لجمع المعلومات والوقوف على مصدرها وتعزيز الثقة والتحقق.ويشير كل هذه المبادرات والأنشطة إلى الفرص السانحة للتحول الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد سلطت الجائحة الأضواء على مبلغ أهمية التثقيف الرقمي ودور المهارات في هذه المعادلة. ويتطلب اغتنام هذه الفرص اتباع نهج قوامه مشاركة الجميع بكل مساعدة ممكنة. ويمكن للبنك الدولي أن يلعب دورا مهما في حشد الجهود لضمان أن تلقى أمثلة تنمية المهارات الرقمية التي يقودها القطاع الخاص دعما من أجل زيادة الفعالية والتأثير والتحرك خارج نطاق التدخلات الجزئية المعزولة. ولكل الأطراف الفاعلة في القطاع الخاص من منشآت أعمال ومؤسسات غير ربحية وجماعات مدنية وكيانات اجتماعية على حد سواء أدوار حيوية ينبغي أن يضطلعوا بها لتحقيق استدامة المحتوى والتمويل والتنفيذ والتوثيق للمهارات الرقمية، وكذلك لصنع وتحفيز الوظائف الرقمية.