بعد نجاحه في قيادتها لأعوام .. "بوينج" تمدد سن التقاعد الإجباري لرئيسها التنفيذي

أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج اليوم تمديد سن التقاعد الإجباري لرئيسها التنفيذي ديفيد كالهون من 65 عاما إلى 70 عاما. وأشارت بوينج في بيان إلى أن كالهون (64 عاما) يعمل كرئيس تنفيذي للشركة منذ 13 يناير 2020.

ونقلت "بلومبيرج" عن الشركة القول إنه في ضوء التقدم المهم الذي حققته بوينج تحت قيادة كالهون وضرورة الاستمرارية للنجاح في صناعة دورتها طويلة رأى مجلس الإدارة أنه من الأفضل للشركة الإبقاء على كالهون في منصبه إلى ما بعد سن التقاعد المعتاد.

في الوقت نفسه أشارت بوينج إلى أن المدير المالي والنائب التنفيذي لرئيس الشركة جريجوري دي.سميث قرر التقاعد من العمل في الشركة اعتبارا من 9 يوليو المقبل. وأضافت أنها تبحث حاليا عن خليفة لسميث.