حتى منتصف أبريل .. التدفقات إلى العملات المشفرة بلغت 4.9 مليار دولار

أفادت بيانات من كوينشيرز لإدارة العملات الرقمية اليوم بأن التدفقات إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة بلغت 4.9 مليار دولار بحلول 16 أبريل مع تباطؤ وتيرة الزيادة بعض الشيء في الأسبوعين الأولين من الشهر بعد بلوغ مستويات غير مسبوقة في الربع الأول من العام. والرقم مرتفع حوالي 9% عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 4.5 مليار دولار في الشهور الثلاثة الأولى من العام. وكانت وتيرة التدفقات قد هدأت بالفعل في الربع الأول وذلك بعد قفزة 240% في الربع الرابع من 2020.

وقالت كوينشيرز إنه مع ذلك بلغ إجمالي التدفقات في الأسبوع الثاني من أبريل 233 مليون دولار وهو الأكبر منذ أوائل مارس. كما تباطأت وتيرة ارتفاع بتكوين في أول أسبوعين من الشهر إذ زادت 5.7% فقط لكنها بلغت مستوى غير مسبوق عند ما يقل قليلا عن 65 ألف دولار خلال تلك الفترة. وبعد أن لامست تلك الذروة الأسبوع الماضي انخفضت بتكوين 18% تقريبا في 6 أيام. وفي أحدث التداولات اليوم كانت بتكوين منخفضة 0.75% عند 55 ألفا و 286 دولارا.