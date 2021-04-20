أمريكا تسحب مقترحا لمنظمة التجارة لتشديد القيود على سلاسل الإمدادات الطبية

أظهرت وثيقة متداولة اليوم في منظمة التجارة العالمية قيام أمريكا بسحب مبادرة كانت قد قدمتها حكومة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لمنع الدول الأخرى من الدخول في تعاقدات حكومية للإمدادات الطبية ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الوثيقة فإن أمريكا سحبت اقتراحها وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية للمشتريات الحكومية وستعمل من أجل "إيجاد حلول لتأمين سلسلة الإمدادات الطبية بين الحلفاء والشركاء".

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن القرار أصبح ساري المفعول يوم 16 أبريل ويتجنب خسائر وإجراءات تحكيم طويلة يمكن أن تنجم عن سحب الدول لبعض العقود التفضيلية للشركات الأمريكية. يذكر أن الاتفاقية عبارة عن اتفاق تجاري عالمي تصل قيمته إلى 1.7 تريليون دولار ويسمح للدول لتقديم عروضها للفوز بعقود مشتريات من الحكومات الأخرى.

وفي ديسمبر الماضي اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب تعديل التزامات أمريكا وفقا لاتفاقية المشتريات الحكومية لإعفاء "السلع ذات الضرورة للتعامل مع التهديدات الناجمة عن المخاطر الكيماوية والبيولوجية والإشعافية والنووية، وحالات الطوارئ الصحية العامة بما في ذلك الأمراض المعدية الجديدة مثل كورونا المستجد".

واعترضت العديد من الدول الأعضاء في الاتفاقية على المقترح الأمريكي ولجأت إلى إجراءات التحكيم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وهونج كونج واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وبريطانيا.