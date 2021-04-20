الاتحاد الآسيوي يوقع شراكة مع "فانسيت" لنقل مبارياته في بعض دول أوروبا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم توقيع اتفاقية حقوق مع شركة فانسيت (جزء من مجموعة سبرينج الإعلامية)، لتصبح شريكا له في بعض دول أوروبا وذكر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي أن فانسيت ستصبح بموجب الاتفاقية الجديدة شريكا له في كل من فرنسا والبرتغال والنرويج والدنمارك وآيسلندا ولوكسمبورج والتشيك وسلوفاكيا والمجر وبلجيكا. وأضاف أن الاتفاقية تتضمن بث مسابقات المنتخبات الوطنية والأندية عامي 2021 و 2022 بما في ذلك التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 ودوري أبطال آسيا.

وقال داتو ويندسور أمين عام الاتحاد في تصريحات للموقع الرسمي "سعداء بدخول هذه الشراكة الجديدة مع فانسيت التي تمتد في عدة دول أوروبا التي تتشارك حب كرة القدم مع آسيا". وأضاف "من جديد هذه الاتفاقية تعكس القيمة المتزايدة والإقبال العالمي لبطولات الاتحاد الآسيوي ونحن نشكر فانسيت على ثقتها بمستقبل كرة القدم الآسيوية".