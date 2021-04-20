انتخاب السعودية مجددا عضوا في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

انتخبت السعودية مجددا لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية للفترة 2021 - 2023 عن مجموعة آسيا خلال أعمال المؤتمر 25 للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا بتاريخ 8 - 10 رمضان الموافق 20 - 22 إبريل.

وأعرب زياد العطية سفير السعودية لدى هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمائية عن شكر المملكة للدول التي دعمت انتخاب المملكة مجددا لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة. مشيرا إلى أن ذلك يأتي ترجمة لمكانة المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وأكد اهتمام المملكة وتطلعها للعمل مع بقية أعضاء المجلس في كل ما من شأنه تعزيز تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. مؤكدا موقف المملكة الواضح وسياستها الثابتة نحو تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة تعزيزاً للسلم والأمن الدوليين.

وأوضح أن المملكة لديها قطاع صناعات كيميائية يعد من أكبر القطاعات في الشرق الأوسط وينمو بشكل مطرد مما جعلها من الدول ذات الصناعات الكيميائية المهمة في المجلس التنفيذي للمنظمة.

يذكر أن المملكة عضو في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية منذ إنشائها في 1997 ويعد المجلس الجهاز التنفيذي الرئيس للمنظمة ويضم في عضويته 41 دولة من بينها أهم الدول في مجالات الصناعات الكيميائية وينتخب المؤتمر السنوي للدول الأطراف في المنظمة أعضاء المجلس لفترة مدتها سنتين.