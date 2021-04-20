بريطانيا تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا و2524 إصابة

أظهرت إحصاءات رسمية في بريطانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 2524 إصابة جديدة، بحسب "رويترز".

وتلقى 33 مليونا و32120 من السكان جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، بينما تلقى أكثر من عشرة ملايين شخص جرعتي لقاح حتى الآن.