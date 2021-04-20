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بريطانيا تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا و2524 إصابة

بريطانيا تسجل 33 وفاة جديدة بكورونا و2524 إصابة

الاقتصادية من الرياض

 أظهرت إحصاءات رسمية في بريطانيا اليوم الثلاثاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 2524 إصابة جديدة، بحسب "رويترز".

وتلقى 33 مليونا و32120 من السكان جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19، بينما تلقى أكثر من عشرة ملايين شخص جرعتي لقاح حتى الآن.

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