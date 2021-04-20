الهند تسجل عددا قياسيا من الوفيات بكورونا في يوم واحد.. أكثر من 1700

سجلت الهند 1761 وفاة بكوفيد-19 الليلة الماضية، في أعلى حصيلة يومية للوفيات في حين يخضع قطاع كبير من البلاد لإجراءات عزل عام لمواجهة موجة ثانية من التفشي جعلت المرضى يتصارعون على أسرة المستشفيات والأكسجين والأدوية.

وقال خبراء الصحة ومسؤولون إن الهند، ثاني أكثر دول العالم سكانا، تواجه أكبر حالة طوارئ للصحة العامة بعد أن خففت القيود مع تراجع حالات الإصابة إلى أدنى مستوياتها خلال شهور في فبراير شباط الماضي.

وسجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 259170 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو أعلى معدل يومي للحالات في العالم، وتسجل أعلى من 200 ألف حالة منذ ستة أيام.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في الهند الآن 15.32 مليون حالة لتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.

وبدأت العاصمة دلهي، التي تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، إجراءات عزل عام مدتها ستة أيام مساء أمس الاثنين يأمل المسؤولون أن تسهم في الحد من انتقال العدوى وتخفيف الضغط على البنية التحتية للقطاع الطبي.

وتوفي 180530 بالمرض في الهند وهو عدد أقل بكثير من 567538 في الولايات المتحدة لكن الخبراء أوضحوا أن الأعداد الرسمية لا تعكس الواقع على الأرض وأن الأعداد قد ترتفع بحدة حيث يواجه الأطباء صعوبات في سبيل التغلب على الضغوط.