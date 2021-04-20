رئيس ريال مدريد: الدوري الجديد يهدف إلى إنقاذ كرة القدم

قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اليوم الاثنين إن القرار المثير للجدل بإنشاء دوري السوبر الأوروبي الانفصالي اتخذ "لإنقاذ كرة القدم" وكان مدفوعا في جزء منه "بعدم اهتمام الشباب" باللعبة.

وتحدث بيريز لأول مرة منذ أعلن 12 ناديا أوروبيا أمس الأحد تأسيس دوري الصفوة، وقال الرئيس الجديد لدوري السوبر إن كرة القدم بحاجة إلى التطور والتأقلم على الأوقات الحالية.

وقال بيريز في برنامج إل شيرينجيتو دي جوجونيس بالتلفزيون الإسباني "كلما كان هناك تغيير، يوجد دائما أشخاص يعارضونه... ونحن نفعل ذلك لإنقاذ كرة القدم في هذه اللحظة الحاسمة.

"الجماهير تتناقص والحقوق تتناقص وكان لا بد من القيام بشيء ما. لقد تعرضنا للتدمير جميعا. يجب أن يتغير التلفزيون حتى نتمكن من التأقلم".

وأضاف "لم يعد الشباب مهتمين بكرة القدم. لماذا لا؟ لأن هناك الكثير من المباريات قليلة الجودة التي لا تثير اهتمامهم، ولديهم منصات أخرى لإلهاء أنفسهم".

وانضم إلى ريال مدريد في الدوري الجديد ناديان آخران من إسبانيا وهما برشلونة وأتليتيكو مدريد.

كما يضم الدوري الجديد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد وليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وأرسنال وتوتنهام هوتسبير، بالإضافة إلى ميلان وإنتر ميلان ويوفنتوس من إيطاليا.

وقال بيريز إن الأندية الكبرى تخسر أموالا وتحتاج إلى حافز جديد.

ومضى قائلا "لقد خسرنا معا خمسة مليارات (يورو). في موسمين خسر ريال مدريد 400 مليون".

وتابع "عندما لا يكون لديك دخل بخلاف التلفزيون، فأنت تقول إن الحل هو تقديم مباريات أكثر جاذبية يمكن للجماهير من جميع أنحاء العالم مشاهدتها في وجود كل الأندية الكبرى وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أنه إذا امتلكنا دوري السوبر بدلا من دوري أبطال أوروبا سنكون قادرين على تقليل خسائرنا".

وأثارت هذه الخطوة إدانة واسعة النطاق في الرياضة والمجتمع لكن بيريز تجاهل الانتقادات وألقى الضوء على احتمالية إقامة المزيد من المباريات الكبرى.

وأضاف "ما الأكثر جاذبية؟ اللعب مع الفرق الكبرى والتنافسية من أجل توليد المزيد من الموارد؟"

