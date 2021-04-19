الصين : نراقب عن كثب الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم

قال مسؤولون حكوميون اليوم إن الهيئات التنظيمية في الصين تراقب عن كثب تدفقات رؤوس الأموال من وإلى البلاد بينما يتنامي الاهتمام في الخارج بالأسهم الصينية.

وقال فانغ شينغاي نائب رئيس لجنة تنظيم الأسواق المالية الصينية إن الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم الصينية بدأ يزداد سريعا بعد إدراج أسهمها في مؤشري (إم إس سي آي) وفوتسي. وأبلغ فانغ حلقة نقاشية في منتدى بوآو الاقتصادي أن نسبة الحيازات الأجنبية في الأسهم الصينية حاليا تبلغ 5%.

وما زال المستثمرون الأجانب في الشركات المدرجة في الصين يخضعون لسقف للملكية عند 30 بالمئة ولديهم أدوات مشتقات محدودة تحت تصرفهم في الأسواق الصينية.

وقالن فانغ إن لجنة تنظيم الأسواق المالية الصينية تعطي "اهتماما وثيقا" للتدفقات الكبيرة إلى الداخل وإلى الخارج للصناديق الأجنبية في أسواق الأسهم الصينية وإن الصين ستهيء الظروف لاجتذاب المزيد من الاستثمار الأجنبي في الأسهم.

ومن ناحية أخرى قال شوان تشنجنغ نائب مدير إدارة الدولة للصرف الأجنبي إن إدارته ستواصل مراقبة منتظمة لتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود. وقال أيضا إن العوامل الخارجية التي تدفع قيمة العملة الصينية (اليوان) للارتفاع تضعف.

وصعد اليوان أكثر من 6% مقابل الدولار في 2020 بينما حققت الصين تعافيا سريعا نسبيا من الجائحة وسجل في يناير هذا العام أقوى مستوى له من يونيو 2018 عند حوالي 6.42 يوان للدولار. ويجري تداول العملة الصينية حاليا حول 6.51 يوان للدولار.