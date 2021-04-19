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أخبار اقتصادية- محلية

بدءا من 4 أبريل .. تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية عبر المنافذ البرية

بدءا من 4 أبريل .. تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية عبر المنافذ البرية

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجمارك السعودية عن تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية (الأجرة - الحافلات - الشاحنات) القاصدة للأراضي السعودية عبر المنافذ البرية وأنه لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.

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