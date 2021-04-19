أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجمارك السعودية عن تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية (الأجرة - الحافلات - الشاحنات) القاصدة للأراضي السعودية عبر المنافذ البرية وأنه لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.
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- بدءا من 4 أبريل .. تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية عبر المنافذ البرية
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