بدءا من 4 أبريل .. تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية عبر المنافذ البرية

أعلنت الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجمارك السعودية عن تطبيق العمر التشغيلي المعتمد على المركبات الأجنبية (الأجرة - الحافلات - الشاحنات) القاصدة للأراضي السعودية عبر المنافذ البرية وأنه لن يُسمح بدخول المركبات غير المطابقة للعمر التشغيلي وذلك بهدف رفع مستوى السلامة على الطرق.