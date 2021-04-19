أسهم تركيا تواصل هبوطها .. اقتربت من أكبر تراجع منذ تغيير محافظ البنك المركزي

واصلت الأسهم التركية تراجعها خلال تعاملات بورصة إسطنبول للأوراق المالية اليوم حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة تصل إلى 2% ليتجه نحو تسجيل أكبر تراجع له منذ 22 مارس وهو اليوم الذي شهد قرارا مفاجئا بتغيير محافظ البنك المركزي التركي مما أدى إلى اضطراب سوق الأوراق المالية في تركيا.

في الوقت نفسه تراجع حجم التداول على مؤشر بورصة اسطنبول 100 بنسبة 1.6% حتى الساعة 05:23 بتوقيت اسطنبول. وقاد سهما فورد أوتوسان وجارانتي التراجع حيث فقد سهم فورد أوتوسان 6% من قيمته وفقد سهم جارانتي 3% بحسب "بلومبيرج".

كما ساهمت عمليات الطرح العام الأولي الثلاث المقررة خلال الأسبوع الحالي بقيمة إجمالية بلغت 300 مليون دولار تقريبا في تراجع الأسهم مع اتجاه المستثمرين نحو بيع ما لديهم من أسهم لتكوين سيولة نقدية يتم استخدامها للاكتتاب في الطروحات الجديدة.