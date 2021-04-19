حرب كرة القدم تتواصل .. شبكات البث لن تفسخ العقود الحالية لبث دوري السوبر

قال رئيس مجموعة ميديا برو الإسبانية اليوم إن المحطات التلفزيونية لن تفسخ عقودها الحالية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) وروابط مسابقات الدوري الوطنية للانضمام إلى دوري السوبر الأوروبي الجديد.

وقال خاومي روريس الذي تبث شركته مباريات الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا إنه أن المسابقة الجديدة لن تنجح. وقال "ترتبط محطات البث التلفزيوني الدولية بعقود مع اليويفا حتى 2024 ولن يفسخ أي طرف هذه العقود الآن .. الشيء الوحيد الذي تتسبب فيه الخطوة الحالية هو إثارة القلق .. لن ينجح دوري السوبر الأوروبي .. لا يوجد مخرج آخر".