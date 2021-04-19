"فايزر" توفر 100 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا للاتحاد الأوروبي في 2021

أعلنت شركتا فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية اليوم الاثنين أنهما سوف توفران 100 مليون جرعة إضافية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته الشركتان "كوميرناتي" للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في عام .2021 وتأتي موافقة الشركتين في أعقاب قرار المفوضية الأوروبية بممارسة خيار شراء 100 مليون جرعة إضافية بموجب اتفاق الشراء المتقدم الموسع، الموقع في 17 شباط/فبراير.

ويعني هذا أن العدد الإجمالي للجرعات التي سيتم تسليمها إلى الاتحاد الأوروبي سيكون 600 مليون جرعة. وسيتم إنتاج لقاح كوميرناتي في مواقع تصنيع لكل من فايزر وبيونتك في أوروبا.

وقالت الشركتان إنهما تخططان لتسليم 250 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من هذا العام، بزيادة أربعة أضعاف عن الكمية المتفق عليها في الربع الأول، بحسب "الألمانية".

وقال شين ماريت، كبير مسؤولي الأعمال والرئيس التجاري لشركة بيونتك: "سوف تساعد الـ100 مليون جرعة الإضافية الاختيارية بشكل أكبر في دعم تسريع حملات التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ونحن نعتزم الآن تقديم إجمالي 600 مليون جرعة إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، وهو ما يغطي ثلثي سكان الاتحاد الأوروبي ويمثل أكبر اتفاق توريد تراكمي للقاح كوميرناتي تم إبرامه حتى الآن على مستوى العالم".