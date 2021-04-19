سنغافورة: تسجيل أكبر ضبطية هيروين منذ عقدين

قالت الشرطة في سنغافورة اليوم الاثنين إنها ضبطت نحو16.5 كيلوجراما من الهيروين، في أكبر ضبطية من نوعها منذ عقدين.

وقال المكتب المركزي لمكافحة المخدرات في بيان إنه صادر مخدرات بقيمة 2.3 مليون دولار سنغافوري (1.72 مليون دولار أمريكي) في مداهمة لمنزل رجل ماليزي، حيث تم العثور أيضا على أكثر من 23 كيلوجراما من الحشيش.

كما تمت مصادرة كميات أصغر من مخدرات الأيس والميثامفيتامين وحبوب النشوة خلال المداهمة الأسبوع الماضي.

ويعتقد المكتب أن الكمية التي تم ضبطها من المخدرات كانت كافية لنحو 15 ألف مستخدم لمدة أسبوع.

وقال المكتب خلال مؤتمر صحفي إن الهيروين الذي تم ضبطه هو أكبر كمية في أي عملية لمكافحة المخدرات منذ عام .2001 وصادر المكتب الشهر الماضي مخدرات قيمتها تساوي تقريبا قيمة الكمية التي تم إعلان ضبطها اليوم الاثنين.

وعلى الرغم من وجود عدد من أقسى قوانين مكافحة المخدرات في العالم، والتي تشمل عقوبة الإعدام، قال المكتب اليوم الاثنين إنه يعتقد أن "العصابات ستستمر في استغلال فرصها لتهريب المخدرات إلى سنغافورة".

وتعد ميانمار المجاورة من المصادر الرئيسية للميثامفيتامين والهيروين في العالم.