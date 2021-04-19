طوكيو تسجل 405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الاثنين تسجيل 405 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتعد هذه أول مرة منذ نحو 3 أشهر تتجاوز فيها حصيلة الاصابات اليومية خلال يوم اثنين 400 حالة.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن المصابين في فئة العشرينات والثلاثينات من عمرهم يمثلون 42% من إجمالي حالات الاصابة بالفيروس.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في العاصمة 130 ألفا و488 حالة، بحسب "الألمانية".

وقال مسؤولو الحكومة إن 47 شخصا في حالة حرجة، بارتفاع بواقع حالتين مقارنة بأمس الأحد.