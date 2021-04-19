بولندا تتطلع إلى حصول جميع البالغين على لقاح كورونا بحلول 10 مايو

صرح رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي اليوم الاثنين بأن بولندا تتطلع إلى فتح باب التسجيل للحصول على لقاح مضاد لكورونا أمام جميع المواطنين البالغين بحلول العاشر من مايو المقبل.

واعتبارا من اليوم الاثنين، يمكن لجميع المواطنين من مواليد عام 1968 وما قبله التسجيل للحصول على اللقاح.

إلا أن التسجيل والحصول فعليا على موعد لتلقي اللقاح هما شيئان منفصلان، بحسب "الألمانية".

وكانت الحكومة قد حددت هدفا بأن يحصل جميع البالغين على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لكورونا بحلول نهاية أغسطس.

وقال مورافيتسكي في مؤتمر صحفي جنوب غربي بولندا :"نأمل بشكل متزايد أن يحدث هذا حتى قبل ذلك، ولكن الأمر يعتمد على عدد اللقاحات القادمة إلى بولندا".

وحتى يوم الأحد، شهدت بولندا، التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، إعطاء 85ر8 مليون جرعة لقاح لكورونا. وتلقى ما يقرب من 29ر2 مليون شخص جرعتين من اللقاح.