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  • الهند تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19.. تجاوزت 273 ألف

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الهند تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19.. تجاوزت 273 ألف

الهند تسجل زيادة يومية قياسية في إصابات كوفيد-19.. تجاوزت 273 ألف

"الاقتصادية" من الرياض

سجلت الهند اليوم الاثنين زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 273810 ليتجاوز إجمالي عدد الإصابات في الهند 15 مليونا محتلة المركز الثاني بعد الولايات المتحدة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع عدد الوفيات في الهند جراء كوفيد-19 إلى 178769 بعد تسجيل زيادة قياسية بلغت 1619 وفاة جديدة.

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