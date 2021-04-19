ولي العهد يستعرض مع مبعوث رئيس وزراء بريطانيا العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لمنطقة الخليج إدوارد ليستر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، إلى جانب مناقشة الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

